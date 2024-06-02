Edirne'de Liselere Geçiş Sınavı Heyecanı - Son Dakika
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Edirne'de Liselere Geçiş Sınavı Heyecanı

Edirne\'de Liselere Geçiş Sınavı Heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Edirne il genelinde 2 bin 918 öğrenci sınava girdi. Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler ise heyecanla bekledi.

02.06.2024 12:23
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Edirne il genelinde 2 bin 918 öğrenci eğitim gördükleri okullarda sınava girdi. Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler ise dışarıda heyecanla bekleyişe koyuldu.

MEB'in bu yıl, ülke genelinde okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenciyi dikkate alarak hazırladığı LGS sınavı için Edirne merkezde bin 579, il genelinde ise 2 bin 918 öğrenci eğitim gördükleri okulların yolunu tuttu. Sabah 09.30'da başlayan sınav için öğrenciler 09.00'da okullara alınmaya başlandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda heyecanlı bekleyişe koyuldu. Bazı öğrencilerin ise sınavın başlamasına az süre kala okula yetiştiği görüldü.

SINAV İKİ OTURUMDA YAPILIYOR

Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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