Eğitim-Bir-Sen'den sahte belgelerle ilgili açıklama

EĞİTİM-Bir-Sen sahte e-imza, diploma ve ehliyetlerle ilgili yürütülen soruşturmaya dair bir basın açıklaması düzenledi.

Eğitim – Bir – Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, sahte belgelerle diploma, ehliyet ve elektronik imza (e-imza) üreten çeteye yönelik başlatılan adli ve idari süreci dikkatle takip etmekteyiz.

"Söz konusu sahtekarlığın, bir üniversitenin iç denetim mekanizması sonucunda tespit edildiği ve yargıya intikal ettirildiği açıklanmıştır. Suç örgütlerinin bu tür eylemleri, görevini layıkıyla yerine getiren binlerce kamu çalışanını da töhmet altında bırakmakta; toplumsal huzur, güven ve barış zedelenmektedir.

"Başlatılan yargı süreci, suçluların tespiti ve cezalandırılmaları açısından olduğu kadar kamu görevlilerinin emeği ve itibarının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır.

"Dünya çapında artış gösteren siber suçlar, yalnızca bireylerin değil, kamu kurumlarının da güvenliğini doğrudan hedef almaktadır. Kamu kurumlarımızın bilişim altyapısını güçlendirmek için gerekli adımlar vakit kaybedilmeden atılmalıdır.

"Olayla ilgili resmi soruşturmanın yürütüldüğü bir süreçte, konunun başka bir sahtekarlığı örtbas etmek maksadıyla farklı alanlara çekilerek asıl mecrasından saptırılmaya çalışıldığı da dikkatimizden kaçmamaktadır. Bu tür manipülasyon girişimleri, tarafımızca çetelerin ve suç örgütlerinin zımni ortaklığı olarak değerlendirilmektedir.

"Sahtecilik yapanların kamuoyuna ifşa edilmesi, kamu vicdanının rahatlatılması ve kamu görevlilerinin emek ve onurunun korunması açısından elzemdir. Sahtekarlık yoluyla hak ve menfaat elde edenlerin tamamı, yayımlanacak 'Yüzsüzler Listesi' ile kamuoyuna duyurulmalıdır."