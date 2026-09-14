Erzurum'da yeni eğitim yılı başladı, Müdür Ekici'den öğrenci ve velilere mesaj - Son Dakika
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Erzurum'da yeni eğitim yılı başladı, Müdür Ekici'den öğrenci ve velilere mesaj

Erzurum\'da yeni eğitim yılı başladı, Müdür Ekici\'den öğrenci ve velilere mesaj
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekici, yaz tatili boyunca il genelindeki okulların yeni yıla hazırlandığını belirterek öğrenci, öğretmen ve velilere başarı ve huzur dileklerini iletti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle verdiği mesajda, " Yeni bir eğitim-öğretim yılının heyecanını, umudunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi

Yaz tatili boyunca il genelindeki okulları yeni eğitim yılına hazırlamak için büyük bir gayret ortaya koyduklarını ifade eden Ekici, "Şimdi ise sınıflarımızı yeniden öğrencilerimizin neşesi, öğretmenlerimizin emeği ve eğitim ailemizin güçlü dayanışmasıyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim yolculuğumuzda bizlere her zaman güçlü destek veren, Erzurum'umuza ve eğitimimize ayrı bir hassasiyet gösteren hemşehrimiz, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'e şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde ilimizde eğitim başta olmak üzere her alanda bizlere rehberlik eden, destek ve katkılarıyla çalışma azmimizi güçlendiren Erzurum Valimiz Sayın Aydın Baruş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ekici saha sonra mesajına şöyle devam etti, "Bizler Erzurum eğitim ailesi olarak; öğrencilerimizin geleceğe güvenle hazırlanması, öğretmenlerimizin kendilerini değerli hissettiği bir çalışma ortamının güçlendirilmesi ve her evladımızın potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Sevgili Öğrencilerimiz; Sizler bu şehrin, bu ülkenin ve geleceğimizin en büyük umudusunuz. Yeni eğitim yılında bol bol sorun, keşfedin, üretin, oynayın, öğrenin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Değerli Öğretmenlerimiz; Sizlerin emeği, sabrı ve gönülden verdiğiniz mücadele, geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Her öğrencimizin hayatına dokunan bir iz bıraktığınızı unutmayın. Kıymetli Velilerimiz; Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda sizlerin desteği ve iş birliği bizim için büyük önem taşıyor. Okul-aile dayanışmasını daha da güçlendirerek evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Erzurum'umuza, ülkemize ve tüm eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize kolaylık, velilerimize huzur ve mutluluk diliyorum"

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum'da yeni eğitim yılı başladı, Müdür Ekici'den öğrenci ve velilere mesaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yeni eğitim yılı başladı, Müdür Ekici'den öğrenci ve velilere mesaj - Son Dakika
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