HMGS 2025 Sınavı Değişmiyor

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) 27 Nisan Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Çarşamba günü merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gününde bir değişiklik olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'nde planlandığı üzere 27 Nisan Pazar günü uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.