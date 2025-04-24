İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB\'den açıklama

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ertelenip, ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Konuya ilişin Milli Eğitim Bakanlığı basın açıklamasında bulundu.

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YAPILACAK

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olanbirdepremmeydanagelmiştir.Yaşanangelişmelersonrasındakamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. MillîEğitimBakanlığı2025YılıSınavUygulamaTakvimi'ndedahaönceden belirtildiği gibi "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)", 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir."