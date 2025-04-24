İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ertelenip, ertelenmeyeceği merak konusu oldu.
Konuya ilişin Milli Eğitim Bakanlığı basın açıklamasında bulundu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olanbirdepremmeydanagelmiştir.Yaşanangelişmelersonrasındakamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. MillîEğitimBakanlığı2025YılıSınavUygulamaTakvimi'ndedahaönceden belirtildiği gibi "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)", 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir."
Son Dakika › Eğitim › İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama - Son Dakika
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