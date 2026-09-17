Karaman’da İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Karaman'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şehit Şahin Mavi İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, yeni eğitim-öğretim yılının "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla başladığını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının eğitim hayatındaki önemine dikkat çekti. Kılınç, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada farklılıkların zenginlik olarak görülmesi, yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve saygının hayatın merkezine alınması gerektiğini ifade etti. Öğrencilerden yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda iyi insan olma gayreti göstermelerini isteyen Kılınç, öğretmen, öğrenci ve velilerin İlköğretim Haftası'nı kutlayarak, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları, dans ve bando gösterileri sunuldu. Programda 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine "hoş geldin" hediyesi takdim etti. İlk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçerken, protokol üyeleri de sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Programda ayrıca Gazzeli çocuklara destek olmak ve bölgede yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği gerçekleştirildi.

Programa Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü katıldı.