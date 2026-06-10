Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı Coşkusu - Son Dakika
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Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı Coşkusu

Kur\'an Kursları Yıl Sonu Programı Coşkusu
10.06.2026 09:11
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Aziziye'de Kur'an kursları yıl sonu programı yoğun ilgiyle gerçekleşti, öğrencilere teşekkürler edildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları yıl sonu programında heyecan dolu anlar yaşandı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Aziziye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları yıl sonu programına katıldı. Vali Yardımcısı ve Aziziye Kaymakam Vekili M. Faruk Kazdal'ın da bulunduğu program, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Programda konuşan Müftü Yaşar Çapçı, Kur'an eğitimi alan öğrencilerin gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çapçı, programın hazırlanmasında emeği geçen Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe başta olmak üzere, tüm Kur'an kursu öğreticilerine, öğrencilere ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı sunumların ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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