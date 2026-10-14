Manisa Sarıgöl'de deprem tatbikatında öğrenciler Çök-Kapan-Tutun uyguladı - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de deprem tatbikatında öğrenciler Çök-Kapan-Tutun uyguladı

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Manisa Sarıgöl\'de deprem tatbikatında öğrenciler Çök-Kapan-Tutun uyguladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Çanakçı ve Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunda deprem farkındalığı için tatbikat yapıldı. Sirenle Çök-Kapan-Tutun uygulayan öğrenciler ve öğretmenler, ikinci uyarının ardından okul bahçesindeki toplanma alanına tahliye edildi.

Çanakçı ve Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunda düzenlenen deprem tatbikatında öğrenciler ve öğretmenler önce sınıflarında güvenli pozisyon aldı, ardından okul bahçesindeki toplanma alanına tahliye edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Çanakçı ve Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunda, deprem farkındalığını artırmak ve olabilecek bir afet anında doğru davranış biçimlerini pekiştirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında sirenlerin çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler sınıflarında "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı. Sarsıntının sona erdiğini simgeleyen ikinci uyarının ardından okul binası, tahliye planına uygun şekilde boşaltıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, sakin ve hızlı bir şekilde okul bahçesindeki güvenli toplanma alanına geçti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtarıcı önem taşıdığını vurguluyor; tatbikatın başarıyla ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen okul müdürlerine, tüm öğretmenlerimize, personelimize ve kurallara titizlikle uyan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Hüseyin GümüşlüÇanakçıSarıgölDepremManisaGüncelEğitimSon Dakika

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