Maziden Atiye Ahlat programı 76 öğrenciyle Bitlis'te başladı - Son Dakika
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Maziden Atiye Ahlat programı 76 öğrenciyle Bitlis'te başladı

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Maziden Atiye Ahlat programı 76 öğrenciyle Bitlis\'te başladı
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonuyla yürütülen Maziden Atiye Ahlat programının 2026-2027 dönemi, 8 farklı ilden gelen 76 öğrencinin katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. 19-25 Ekim'de öğrenciler Ahlat, Van ve Muş'u geziyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programının 2026-2027 eğitim öğretim yılı dönemi 8 farklı ilden gelen 76 öğrencinin katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.

19-25 Ekim tarihleri arasında devam edecek programın açılışına; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bakan Müşaviri Süleyman Can, İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ile il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri katıldı. Farklı illerden gelen öğrencilerin bir araya gelmesine vesile olan program, öğrenciler arasında dostluk, dayanışma ve kültürel paylaşımın geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan "Maziden Atiye Ahlat" programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, büyük mücadelelerden geçerek bugünlere ulaşan ülkemizi bilimde, sanatta, sporda ve kültürde daha ileriye taşıyacak, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Mazlum milletlerin sesi olmaya, dünyada sözü daha muteber, güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yürekten güveniyor, burada edinecekleri bilgi ve tecrübelerin ileriki hayatlarına ışık tutacağına inanıyorum. Milletimizin evi olan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde daha fazla öğrencimizi ağırlamayı temenni ediyor, bu kıymetli eseri milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programlara katılan öğrenciler, Ahlat ilçesi başta olmak üzere Van ve Muş'taki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buluyor. Ayrıca program kapsamında tarihi ve kültürel geziler dışında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri ecdat mirasıyla buluşturan bu anlamlı çalışma, gençlerin zihin ve gönül dünyasında maziden atiye köprü kurmayı amaçlayan, köklü bir medeniyet ve kültürün mirasçısı olduğu bilinciyle yetişmesini hedefliyor.

Kaynak: İHA
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