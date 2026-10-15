Niğde'de polis, ÇOGEP etkinliğinde lise öğrencilerine sanal dolandırıcılığı anlattı - Son Dakika
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Niğde'de polis, ÇOGEP etkinliğinde lise öğrencilerine sanal dolandırıcılığı anlattı

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Niğde\'de polis, ÇOGEP etkinliğinde lise öğrencilerine sanal dolandırıcılığı anlattı
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Niğde polisi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ÇOGEP kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte güvenli internet, sanal dolandırıcılık ve KADES anlatılırken çocukların suçtan korunması amaçlandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

'Birlikte Her Şey Mümkün' isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere güvenli internet kullanımı, sanal dolandırıcılık, KADES uygulaması, okulda şiddet, 112 Acil Çağrı Hattı ve e-Devlet kullanımı hakkında bilgiler verildi. Programda ayrıca polislik mesleği, emniyet birimlerinin görevleri ve asayiş olaylarına karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı. Öğrencilere yaş gruplarına uygun olarak drama ve görsel sunumlar eşliğinde eğitim verildi.

Etkinlikle çocukların suça sürüklenmelerinin ve suç mağduru olmalarının önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve güvenli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğde'de polis, ÇOGEP etkinliğinde lise öğrencilerine sanal dolandırıcılığı anlattı - Son Dakika
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