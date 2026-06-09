OMÜ Bafra Töreni ile Mezunlarını Uğurladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi ile Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu'nda(MYO) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sinevizyon gösterimiyle başladı. Törenin ilk konuşmalarını Fakülte birincisi Nihal Halabi ile Turizm Meslek Yüksekokulu birincisi Derya Gündoğdu yaptı. Öğrenciler, eğitim süreçleri boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimleri aktararak öğretim üyelerine teşekkür etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut konuşmasında, "Bugün burada yalnızca bir okulun son gününü değil, aynı zamanda yeni başlangıçların ilk adımını kutlamak için toplandık. Turizm Fakültesi'nden mezun olmak sadece dersleri tamamlamak değil; insanı anlamayı, farklı kültürlere saygı duymayı, iletişim kurmayı ve dünyanın her yerinden insanlarla ortak bir dil oluşturmayı öğrenmektir. Turizm, insanların sadece bir yerden başka bir yere gitmesi değildir. Turizm; bir ülkenin kültürünü tanıtmak, misafirperverliğini göstermek ve insanlarda unutulmaz anılar bırakmaktır. Sizler artık sadece birer mezun değil, aynı zamanda ülkemizin kültür elçileri, iletişim köprüleri ve geleceğin turizm profesyonellerisiniz. Eğitim hayatınız boyunca yoğun sınavlardan, uygulamalardan, stajlardan ve zaman zaman yorucu süreçlerden geçtiniz. Ancak tüm bu deneyimler sizlere yalnızca bilgi değil; sabır, ekip çalışması, kriz yönetimi ve insan ilişkileri konusunda da önemli kazanımlar sağladı. Çünkü turizm sektörü insan odaklı bir sektördür ve bu alanda başarı; bilgi kadar güler yüz, empati ve çözüm üretme becerisiyle de mümkündür" ifadelerini kullandı.

Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük, mezunların turizm sektöründe ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek kültür elçileri olacaklarını belirterek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer ile fakültenin bağışçısı SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı da mezunları tebrik ederek başarılar diledi.

Törende dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verilirken, fakülte ve yüksekokul birincileri mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet andının okunması, pasta kesimi ve geleneksel kep atma töreninin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN