OMÜ Tıp Fakültesi açılış töreninde 250 öğrenci beyaz önlük giydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ Tıp Fakültesi açılış töreninde 250 öğrenci beyaz önlük giydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ Tıp Fakültesi açılış töreninde 250 öğrenci beyaz önlük giydi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde fakülteyi kazanan 250 öğrenciye beyaz önlük giydirildi. Dekan Prof. Dr. Murat Danacı, törende yeni hastane binasının inşaatının 2027'de başlamasının planlandığını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Tıp Fakültesini kazanan 250 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, öğrencilere hitaben, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz'in ve Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birisi haline gelmiştir. Kısa bir süreç içerisinde araştırma üniversitesi olma hedefine ulaşmayı beklemektedir. Çok şanslısınız gerçekten. Üniversitemizde eğitime gönül vermiş, çok çalışan ve emek veren özel bir grupla çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilere üniversitenin sağlık altyapısından da bahseden Danacı, "Hastanemizin imkanları her geçen gün artıyor, artmaya devam ediyor. Belki siz bitirirken yeni hastanemize taşınmış olacağız. Rektörlük binası yanında yeni bir hastane binamız yapılacak. İnşaatının 2027 yılında başlaması planlanıyor. Dolayısıyla hem hoca ve insan kaynakları hem de altyapı açısından önemli bir üniversiteye geldiniz" diye konuştu.

"Konforunuzu kapıda bırakarak buraya gelin ve devam edin"

Tıp eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu belirten Danacı, öğrencilere 6 yıllık eğitim hayatlarında başarı dileyerek, "Tıp fakültesi eğitimi gerçekten stresli bir eğitim. Bir sürü bilgi karşınıza gelecek ve bir süre bocalayacaksınız. 'Ben bunları niye öğreniyorum, nerede işime yarayacak?' diyeceksiniz. Büyük baskı ve stres olacak. Ancak hepsi bir gün geçecek ve her şey yerli yerine oturacak. Hekimlik gerçekten zor ve özverili bir meslek. Konforunuzu kapıda bırakarak buraya gelin ve devam edin. Gün olacak öğlen yemek yemeyeceksiniz, gün olacak saatlerce ayakta kalacaksınız. Ama gün sonunda bir insanın hayatına dokunuyor olmak, ondan bir teşekkür almak sizleri çok mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından OMÜ Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sancar Barış tarafından açılış dersi verildi. Daha sonra Türkçe ve İngilizce programlarını dereceyle kazanan öğrenciler ile diğer öğrenciler sahneye davet edilerek beyaz önlükleri giydirildi.

Kaynak: İHA
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiMurat DanacıHastaneSağlıkEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:20:50. #7.12#
SON DAKİKA: OMÜ Tıp Fakültesi açılış töreninde 250 öğrenci beyaz önlük giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei