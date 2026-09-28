OMÜ Tıp Fakültesi açılış töreninde 250 öğrenci beyaz önlük giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Tıp Fakültesini kazanan 250 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, öğrencilere hitaben, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz'in ve Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birisi haline gelmiştir. Kısa bir süreç içerisinde araştırma üniversitesi olma hedefine ulaşmayı beklemektedir. Çok şanslısınız gerçekten. Üniversitemizde eğitime gönül vermiş, çok çalışan ve emek veren özel bir grupla çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilere üniversitenin sağlık altyapısından da bahseden Danacı, "Hastanemizin imkanları her geçen gün artıyor, artmaya devam ediyor. Belki siz bitirirken yeni hastanemize taşınmış olacağız. Rektörlük binası yanında yeni bir hastane binamız yapılacak. İnşaatının 2027 yılında başlaması planlanıyor. Dolayısıyla hem hoca ve insan kaynakları hem de altyapı açısından önemli bir üniversiteye geldiniz" diye konuştu.

"Konforunuzu kapıda bırakarak buraya gelin ve devam edin"

Tıp eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu belirten Danacı, öğrencilere 6 yıllık eğitim hayatlarında başarı dileyerek, "Tıp fakültesi eğitimi gerçekten stresli bir eğitim. Bir sürü bilgi karşınıza gelecek ve bir süre bocalayacaksınız. 'Ben bunları niye öğreniyorum, nerede işime yarayacak?' diyeceksiniz. Büyük baskı ve stres olacak. Ancak hepsi bir gün geçecek ve her şey yerli yerine oturacak. Hekimlik gerçekten zor ve özverili bir meslek. Konforunuzu kapıda bırakarak buraya gelin ve devam edin. Gün olacak öğlen yemek yemeyeceksiniz, gün olacak saatlerce ayakta kalacaksınız. Ama gün sonunda bir insanın hayatına dokunuyor olmak, ondan bir teşekkür almak sizleri çok mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından OMÜ Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sancar Barış tarafından açılış dersi verildi. Daha sonra Türkçe ve İngilizce programlarını dereceyle kazanan öğrenciler ile diğer öğrenciler sahneye davet edilerek beyaz önlükleri giydirildi.