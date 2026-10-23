Ordu Ünye\'de minik öğrenciler itfaiye aracını yıkayarak mesleği öğrendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde minik öğrenciler, 'Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri' kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilik mesleğini uygulamalı olarak öğrendi.

Ünye Meçhul Asker Ortaokulu bünyesindeki "Baykuşlar" ve "Minik Kalpler" sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Cinek ve Nagehan Köylü rehberliğinde düzenlenen gezide itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma imkanı buldu. Ziyaret sırasında minikler, itfaiyecilerin görevleri ile yangın ve acil durumlarda alınması gereken önlemler hakkında önemli bilgiler edindi.

İtfaiye araçlarını ve ekipmanlarını büyük bir ilgiyle inceleyen minik öğrenciler, itfaiye aracına binme heyecanını da yaşadı. Gezinin en eğlenceli ve unutulmaz anı ise miniklerin su püskürterek itfaiye aracını yıkadıkları anlar oldu.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Anasınıfı Öğretmeni Tuğba Cinek, "Eğitici ve keyifli geçen bu ziyaret, çocuklarımızın meslekleri tanımalarına, çevrelerini keşfetmelerine ve yaşayarak öğrenmelerine büyük katkı sağladı. Meçhul Asker Anasınıfı olarak çocuklarımızın yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini destekleyen okul dışı öğrenme etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.