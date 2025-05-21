Robot Yarışması Kayseri'de Başladı - Son Dakika
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Eğitim

Robot Yarışması Kayseri'de Başladı

Robot Yarışması Kayseri\'de Başladı
21.05.2025 18:09
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17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Kayseri'de teknoloji ve hayallerle dolu gençlerin katılımıyla başladı.

'SADECE ROBOTLARINIZLA DEĞİL, HAYALLERİNİZLE YARIŞIYORSUNUZ'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Uluslararası MEB Robot Yarışması', Kayseri'de başladı. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz ile öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, programda yaptığı konuşmada, Çok kıymetli bir etkinliğimizin 17'ncisini icra etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen teknoloji inovasyon tutkunu gençlerimizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Bakanlığımız tarafından düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması mesleki eğitim kalitesini artırmak ve gençlerimizi geleceğe hazırlama vizyonumuzun somut göstergesidir. Gençler, bu yarışmada sadece robotlarınızla değil aynı zamanda hayalleriz, azminiz, ülkemizde teknoloji üreten bilgilerinizle yarışıyorsunuz. Unutmayın ki bugün burada geliştirdiğiniz her proje yarın gençliğin temellerini oluşturuyor diye konuştu.

Yarışmanın gençlere yeteneklerini sergilemeleri için önemli fırsat sunduğunu belirten Ökten, Disiplinli çalışmanın, inançla yola çıkmanın ve ortak hedefler için harcanan emeğin anlamlı birer örneğini sunacaksınız. Bu yarışmaya ayırdığınız her an sizi hem mesleki hem insani bakımdan daha ileriye taşıyor. Bilgi ahlakla birleştiğinde derinleşir, üretim sabırla yoğrulduğunda gerçek değerlenir. Türkiye'nin dört bir yanından gelip burada ortaya koyacağınız her eser, bu ülkenin ve insanlığın geleceğinde bulduğumuz umudun da bir sembolü. Yeni yüzyılın mühendisleri, bilim insanları, girişimcileri olarak sistemler kurmanın ötesine geçiyorsunuz. Daha adil, daha sürdürülebilir ve insanı merkeze alan bir gelecek inşa ediyorsunuz. Attığınız her adım kıymetli, çünkü bir hayalin izinden yürüyen insan yalnız kendini değil, çevresini de dönüştürür. Bu organizasyona katkı sunan öğretmenlerimizle TÜBİTAK ve TİKA gibi tüm kurum ve paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonunu geçmişimizin ilhamı, bugünün azmi ve gençlerin enerjisiyle bilim, teknoloji ve girişimcilikle büyütüyoruz diye konuştu.

'O ROBOTLARDA MEMLEKET SEVGİSİ VAR'

Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında, Bugün burada teknolojiyle hayalin, emekle azmin buluşmasına şahitlik edeceğiz. Bu yarışma öz güvenli, cesaretli, memleket sevdalısı gençlerin memleket için gelecek için oluşturdukları hayallerini ortaya koydukları önemli bir yarışmadır. Burada üretilen robotlar sadece kablolardan, sensörlerden, motorlardan ibret değil. O robotların içerisinde umut, cesaret, öz güven, memleket sevgisi var. Sevgili gençler, inanıyorum ki öz güveninizle, cesaretinizle emeğinizle yarının Türkiye'sinde ülkemizin önünü daha da alacak en yüksek seviyelere gelmesi için büyük emekler vereceksiniz. O yüzden her birinizi tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Yurt içi ve yurt dışından toplam 10 bin 508 katılımcının, 15 kategoride 3 bin 903 robotla başvuru yaptığı yarışmanın açılışı protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Robot Yarışması Kayseri'de Başladı - Son Dakika

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