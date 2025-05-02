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TED Üniversitesi Öğrenci Deneyiminde Zirvede

TED Üniversitesi Öğrenci Deneyiminde Zirvede

TED Üniversitesi, YÖK'ün araştırmasında vakıf üniversiteleri arasında ilk 3'te yer aldı.

02.05.2025 16:36
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TED Üniversitesi (TEDÜ), YÖK'ün Öğrenci Deneyimi Araştırması'nda vakıf üniversiteleri arasında ilk 3'te yer aldığını duyurdu. Tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'da, Ankara'daki devlet ve vakıf üniversiteleri içinde ise birinci sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Öğrenci Deneyimi (Memnuniyeti) Araştırması'nın sonuçları açıklandı. İş yaşamıyla bütünleşik, topluma katkıyı ve uluslararasılaşmayı önceliklendiren aktif ve katılımlı öğrenmeyi merkeze alan eğitim yaklaşımını benimseyen TEDÜ, araştırmada Türkiye'deki tüm vakıf üniversiteleri arasında ilk 3'te yer aldı.

TEDÜ, YÖK tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'da, Ankara'daki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ise birinci sırada konumlandı. Kurum, özgürlükçü ve yaratıcılığı teşvik eden bir ortamda, disiplinler arası yaklaşımla yerel-küresel sorunlara çözümler üreterek toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor.

'EMEĞİ GEÇEN TÜM AKADEMİK VE İDARİ KADROMUZ İLE ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Bu önemli başarı, güçlü akademik kadromuz, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen kurumsal kültürümüzün bir yansımasıdır. Üniversitemizi her geçen gün daha ileri taşımak için gösterdiğimiz ortak çabanın bu şekilde takdir edilmesi, hepimiz için büyük bir motivasyon kaynağı. Vakfımıza ve Mütevelli Heyetimize destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Eğitim, Yaşam, Vakıf, Son Dakika

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