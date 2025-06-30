Vodafone Gönüllüleri Elazığ\'da

VODAFONE Gönüllüleri, Vodafone Vakfı'nın deprem bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü 'Dijital Benim İşim' projesine destek vermek üzere Elazığ'a günübirlik saha ziyareti yaptı.

Gönüllüler, Elazığ Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyelere katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek verdi.

Vodafone, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. 'İyiliğin Yanında Duruyoruz' temasıyla sürdürülen Vodafone Gönüllüleri Programı kapsamında gönüllüler, Vodafone Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü 'Dijital Benim İşim' projesine destek vermek üzere Elazığ'a günübirlik saha ziyareti yaptı. Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde 8 farklı atölyeye katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek veren Vodafone Gönüllüleri, projenin eğitim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine özel olarak hazırlanan Dijital Dünyaya Giriş Semineri'nde de yer alarak dijital dünya, satış-pazarlama, müşteri memnuniyeti, e-ticaret platformları, sosyal medya gibi konularda kadınlara eğitim verdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projelerimize katılımını destekliyor, katkılarını çok değerli buluyoruz. Vodafone Gönüllüleri Programı ile çalışma arkadaşlarımız arasında gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu programla, sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Vodafone Gönüllüleri ile beraber projelerimizin yarattığı sosyal etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için de değer yaratıyoruz. Gönüllülerimiz Elazığ'a yaptıkları günübirlik ziyarette Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz 'Dijital Benim İşim' Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara destek olarak, bir kez daha iyiliğin yanında durdu."

Şirkette yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi:

Vodafone'da tüm çalışanlar Vodafone Gönüllüleri Programı'na katılabiliyor. Halihazırda Vodafone Gönüllüleri'nin sayısı 800'e ulaştı. Bunun yanı sıra şirkette yaklaşık 180 kişilik Gönüllü Takımı da bulunuyor. Vodafone, yılda 8-10 aktivite ile gönüllülerinin yüzde 55'ine ulaşmayı hedefliyor. Bu aktivitelere ek olarak, yılda 2 kez düzenlenen gönüllü buluşmaları ile iletişim canlı tutuluyor. Vodafone çalışanlarının gönüllülük yapabilmelerini kolaylaştırmak için yılda 2 gün gönüllü çalışma izni sağlıyor.