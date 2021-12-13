- 14. Sektörel Performans Değerlendirme ödülleri sahiplerini buldu

Büyük ödül, Büyük Ölçekli Kuruluş alanında ise Nuh Çimento Sanayi AŞ'nin oldu

KOCAELİ - Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanmak amacıyla bu yıl 14'üncü kez düzenlenen 'Sektörel Performans Değerlendirme' organizasyonunda dereceye giren firmalar ödüllerini aldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen ödül törenine protokol temsilcilerinin yanı sıra, iş adamları, sanayiciler ve davetliler katıldı. Gecede konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, kentin ihracatına ve üretimine dikkat çekerek, "Valilik olarak her zaman iş insanlarımızın yanındayız. Sadece ödül alanlar değil almayanlar da bizim gözümüzde değerlidir. Kocaeli olarak büyük bir sanayi ailesiyiz. Bunun için diğer arkadaşlarımızı da bir tebrik ediyoruz" dedi.

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, daha önceleri gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerini ödüllendirdiklerini hatırlatarak, bu organizasyonu biraz farklılaştırdıklarını ve 'Sektörel Performans Ödül Organizasyonuna' çevirdiklerini ifade etti. Bu yıl 14'üncüsünü düzenlediklerini belirten Zeytinoğlu, "Firmaları, 'verimlilik', 'istihdam', 'yenilikçilik ve markalaşma', 'dış ticaret', finansal neticeler', 'çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi', 'topluma katkı ve çevre' olmak üzere 7 kategoride, 360 derece değerlendirdik. Gelecek yıldan itibaren 'karbon ölçümlerinin yaptırılması ve doğrulanması' ile 'topluma katkı ve çevre' kriterlerinde de değerlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Nuh Çimento büyük ödülü aldı"

Programda, dereceye giren 24 firmanın temsilcilerine KOBİ ile Büyük Ölçekli Kuruluş Ödülü verildi. Bu yılki Büyük Ödül, Büyük Ölçekli Kuruluş alanında Nuh Çimento Sanayi AŞ'nin oldu. Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Nuh Çimento Grubu CEO'su K. Gökhan Bozkurt ve Nuh Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eskiyapan ödülü sahnede aldılar. Nuh Çimento Grubu, net satışlarında sağladığı artış ve ihracata sağladığı yüksek performans sebebiyle ödül almaya hak kazandı.

Düzce'den dünyaya su satıyordu, ödül kazandı

Düzce'den dünyaya su pazarlayan Asya Su firması da ödülünü aldı. Firma, Gıda ve Yan Ürünleri Sanayi sektöründe, KOBİ kategorisinde, istihdama olan katkısı, eğitim ve AR-GE'ye verdiği önem sebebiyle ödül almaya hak kazandı. Asya Su adına ödülü Yunus Emre Gülay, Kocaeli Başsavcısı Habip Korkmaz'ın elinden aldı.