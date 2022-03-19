140 ülkeye ihracat yapılıyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'den çoğu Avrupa Birliği üye ülkeler olmak üzeri 140 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek " Türkiye'nin ekonomik zorlukları aşmasını sağlayabilecek ilk şey üretmek ve ihraç etmek" dedi.

TSO Başkanı Tuncay Şahin, üretim yeri Düzce'de olup merkezi İstanbul'da olan firmalarla birlikte Düzce'nin ihracat rakamının 1 milyar 900 milyon Dolar olduğunu belirterek "Yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere yaklaşık 140 ülkeye Düzce'den ihracat yapılmakta. 2021 yılı sonu itibari ile merkezi Düzce'de bulunan üye firmalarımız 410 milyon Dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Merkezi Düzce dışında olup, Düzce'de ürettikleri malları ihraç eden şube tescilli üyelerimizin ihracat rakamları dikkate alındığında bu rakam 1 milyar 900 Milyon Dolara ulaşmaktadır. Aslında bu durum yerelde sanayinin tüm ihtiyaçlarını fedakarca karşılayıp, aslan payını başta İstanbul olmak üzere diğer büyük şehirlere kaptırmak gibi bir şey. İhracatımızın büyük bir bölümü başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine. Başka bir deyiş ile firmalarımızın büyük bir bölümü Almanya'ya ve diğer AB ülkelerine ihracat yapabilme niteliklerine sahip bulunuyor. Bugün Almanya'ya ihracat yapabilen firma istediği her ülkeye rahatlıkla ihracat yapar" dedi.

Şahin, manuel sanayinin artık terk edilmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin ekonomik zorlukları aşmasını sağlayabilecek ilk şey üretmek ve ihraç etmek. Çin'in daha az tercih edilen bir konuma gelmesinin tarafımızca bir avantaja dönüştürülmesi lazım. Bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok. Üretim yaparken de yapay zeka ve dijitalleşme gibi çağdaş teknolojilerden faydalanmalı, manuel sanayileşmeyi derhal terk etmek zorundayız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE