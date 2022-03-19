140 ülkeye ihracat yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

140 ülkeye ihracat yapılıyor

19.03.2022 11:19
140 ülkeye ihracat yapılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'den çoğu Avrupa Birliği üye ülkeler olmak üzeri 140 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek "Türkiye'nin ekonomik zorlukları aşmasını sağlayabilecek ilk şey üretmek ve ihraç etmek" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'den çoğu Avrupa Birliği üye ülkeler olmak üzeri 140 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek " Türkiye'nin ekonomik zorlukları aşmasını sağlayabilecek ilk şey üretmek ve ihraç etmek" dedi.

TSO Başkanı Tuncay Şahin, üretim yeri Düzce'de olup merkezi İstanbul'da olan firmalarla birlikte Düzce'nin ihracat rakamının 1 milyar 900 milyon Dolar olduğunu belirterek "Yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere yaklaşık 140 ülkeye Düzce'den ihracat yapılmakta. 2021 yılı sonu itibari ile merkezi Düzce'de bulunan üye firmalarımız 410 milyon Dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Merkezi Düzce dışında olup, Düzce'de ürettikleri malları ihraç eden şube tescilli üyelerimizin ihracat rakamları dikkate alındığında bu rakam 1 milyar 900 Milyon Dolara ulaşmaktadır. Aslında bu durum yerelde sanayinin tüm ihtiyaçlarını fedakarca karşılayıp, aslan payını başta İstanbul olmak üzere diğer büyük şehirlere kaptırmak gibi bir şey. İhracatımızın büyük bir bölümü başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine. Başka bir deyiş ile firmalarımızın büyük bir bölümü Almanya'ya ve diğer AB ülkelerine ihracat yapabilme niteliklerine sahip bulunuyor. Bugün Almanya'ya ihracat yapabilen firma istediği her ülkeye rahatlıkla ihracat yapar" dedi.

Şahin, manuel sanayinin artık terk edilmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin ekonomik zorlukları aşmasını sağlayabilecek ilk şey üretmek ve ihraç etmek. Çin'in daha az tercih edilen bir konuma gelmesinin tarafımızca bir avantaja dönüştürülmesi lazım. Bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok. Üretim yaparken de yapay zeka ve dijitalleşme gibi çağdaş teknolojilerden faydalanmalı, manuel sanayileşmeyi derhal terk etmek zorundayız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Ahşap ve çelik genç ustanın elinde 'sanat eseri'ne dönüşüyor Ahşap ve çelik genç ustanın elinde 'sanat eseri'ne dönüşüyor Kervan Gıda'dan global başarı Kervan Gıda'dan global başarı

Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 140 ülkeye ihracat yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:20 Rus kozmonotlar Ukrayna renkli tulumlarla uzaya gitti: Destek mi, hakimiyet vurgusu mu?
11:15 Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:40:19. #1.12#
SON DAKİKA: 140 ülkeye ihracat yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement