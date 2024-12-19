Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından da rakam çıkmadı. TÜRK-İŞ asgari ücret için beklentisini 29 bin 583 TL olarak açıklarken ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

19.12.2024 22:05  Güncelleme: 23:24
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Milyonlarca asgari ücretli çalışan gözünü kulağını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakama çevirmiş durumda. Asgari ücretin son yıllarda 'ortalama maaş' haline dönmesi nedeniyle komisyondan çıkacak olan rakam, vasıfsız işçilerden mühendise, doktorlardan avukatlara kadar binlerce meslek için referans değeri taşıyacak.

TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİ 29 BİN 583 TL

Komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, bugün yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için beklentisini 29 bin 583 TL olarak duyurdu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ NET RAKAM VERDİ

TÜRK-İŞ'in açıklamasının ardından yorumları ile milyonlar tarafından takip edilen Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, yaşanan asgari ücret tartışmalarına ithafen, "23 Bin TL..." paylaşımında bulundu. Bu gönderi Demirtaş'ın asgari ücrete yapılacak zam için net tahmini olarak değerlendirildi.

2025 Asgari Ücret Beklentisi: TÜRK-İŞ 29 Bin 583 Lira, Özgür Demirtaş 23 Bin TL Tahmininde Bulundu
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

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Son Dakika Ekonomi Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Nuri Sağlam:
    inşallah 2 tl side vardır 44 4 Yanıtla
  • Tony Montana:
    50 BİN OLSA DA ÜLKE DE HİYAR ÇOK CACİK OLDU ÜLKE DAHA BETER OLACAK 26 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Çiftçi kazanmadıktan sonra 100 bin tl olsa kurtarmaz . Ekonomi üretim ile düzelir . 27 2 Yanıtla
  • Sabri Tokyay:
    o adamın verdiği o 23 bin lira onun gözüne girsin adam belki dağa asgari ücretin ne olduğunu bilmiyor yılda bı kere gündeme gelince hatırlıyor illaki ağzını açacaklar lan hıyar 23 bin lira belki senin aylık çorap paran bile değil ama bazı yurttaşlar için bı sürü ailenin geçim kaynağı 13 14 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    bu zırto kim ki..bunun ne dediginin ne önemi var ki haber yapıyorsunuz böyle zamazingoları.. 8 12 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    ÜRETİM OLMADAN HİÇ BİR ŞEY DÜZELMEZ ÖZELLİKLEDE GIDA ÜRETİMİ OLMAZSA OLMAZ 6 0 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    tepki şart... 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    25001 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    24.000 Tl 2 0 Yanıtla
  • Can Gönül:
    23 bin net kabul edilemez. 23,004 TL olsun.bari yüzde yüz virgülden sonrasına zam olsun. 1 0 Yanıtla
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