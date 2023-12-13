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3. Defence Logistics Support Summit Ankara'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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3. Defence Logistics Support Summit Ankara'da Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ankara'da düzenlenen 3. Defence Logistics Support Summit, birçok askeri lojistik firmasının katılımıyla gerçekleşti. Fuarın ana teması savunma sanayiinde askeri lojistiğin önemi oldu ve yerli üretimler ön plana çıktı. Ergünler Lojistik ise fuarın tek yerli lojistik firması olarak yer aldı.

3. Defence Logistics Support Summit Ankara\'da Gerçekleştirildi
13.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:33
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ankara'da 12-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. "Defence Logistics Support Summit" birçok askeri lojistik firmanın katılımı ile düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen, Roketsan, Havelsan, Tai, Aselsan, Ergünler Lojistik gibi firmaların katıldığı 3. "Defence Logistics Support Summit"in ana teması "savunma sanayiinde askeri lojistiğin" önemi oldu.

Fuarda savunma sanayiinde yerli üretimler ön plana çıkarken, fuarın tek yerli lojistik firması ise Ergünler Lojistik oldu. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) üyesi Ergünler Lojistik firmasına UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin ziyarette bulunarak destek oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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