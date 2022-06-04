32 ilde 385 arsa satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

32 ilde 385 arsa satışa çıktı

04.06.2022 09:30

32 ilde 385 arsa satışa çıktı 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu.

32 ilde 385 arsa satışa çıktı

32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu

İSTANBUL - T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu. İstanbul'da satışa çıkan arsalar, dron ile havadan görüntülendi.

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 32 ilde 385 arsa artırma ile satışa sunuldu. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. Ödemede ise net yüzde 20 indirim fırsatı sunan bakanlığın, buradan elde edilen geliri Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine aktararak konut sorununa da çözüm üretmesi planlanıyor. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Taşınmazların satışında sunulan vade imkanında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor. Yatırım için sunulan arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.

"Ödeme şartları konusunda uygun"

Araziyi yerinde görmeye geldiğini söyleyen Vecihi Özçam, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 32 ilde 385 muhtelif araziyi açık artırmayla satışlarını gördük. Arazileri yerinde görmeyi tercih ettik. Gayet uygun şartlarla yüzde 25 peşin 24 ay taksitle gayet iyi şartlarda açık artırma düzenleniyor. Açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Ödeme şartları konusunda uygun. Tabii yerlerine bakmak lazım. Buradan sonra da İzmir ve Konya'da olan arazileri de gidip yerinde görmek istiyoruz. Yerleri uygun olan arazileri yatırımla ilgili olarak tabii ki düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Tabii ki yatırım yapacağım çünkü bu fırsat her zaman ele geçmez"

Uzun zamandır arsa aradığını belirten Celal Erbaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. 14-15 Haziran'da satış yapılacağı söylenildi. Biz de uzun zamandır arsa arıyorduk. Bu arsa arayışımız için bu şekilde bize daha avantajlı geldi. İnşallah 14-15 Haziran tarihlerinde biz de güzel bir arsa bulur ve o arsaya kendi evimizi yaparız diye düşünüyoruz. Tabii ki yatırım yapacağım çünkü bu fırsat her zaman ele geçmez. Çok iyi ve güzel bir proje. En azından düşük gelirli insanlar da ev sahibi olabilecek. Yüzde 25 pay verip 2 yılda da bunun ödemesi olacağı için insanlar taksitle daha rahat ödeyebilir. İstanbul, Konya, İzmir gibi yerlerde arsa bulmak çok zor ama devlet arazileri satışa sundu, güzel bir fırsat ve bence bu fırsatı herkesin en iyi şekilde değerlendirmesini isterim" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, 14-15 Haziran 2022 tarihinde 32 ildeki arsa satışı için Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlayabilecek.

32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı
32 ilde 385 arsa satışa çıktı

YORUMLAR
500
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı! Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı! Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İstanbul, İzmir, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 32 ilde 385 arsa satışa çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 09:53:31. #1.11#
SON DAKİKA: 32 ilde 385 arsa satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement