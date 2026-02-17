4. Culinary Forum Antalya'da Başladı - Son Dakika
Ekonomi

4. Culinary Forum Antalya'da Başladı

17.02.2026 11:53
Antalya'da düzenlenen Culinary Forum, gastronomi profesyonellerini ve öğrencileri bir araya getirdi.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Culinary Forum, gastronomi profesyonellerini ve geleceğin şeflerini bir araya getirdi.

Gastronomi sektörünün geleceğine eğitim ve yenilikçi fikirlerle yön vermek amacıyla gerçekleştirilen forum, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

"Xchange-Değişim" temasıyla düzenlenen forum, Türkiye'nin 57 şehrinden, 100'ün üzerinde üniversiteden gelen binlerce gastronomi ve aşçılık öğrencisi ile yemek servisi sektörü liderlerini, şefleri, gastronomi uzmanlarını ve akademisyenleri buluşturdu."

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, forumun açılışında yaptığı konuşmada, gastronominin artık bir ülkenin uluslararası marka değerini şekillendiren stratejik bir güç haline geldiğini söyledi.

Türk mutfağının küresel algıda hak ettiği yerde olmadığını belirten Özkan, "Türk mutfağı uluslararası algıda hala çoğu zaman sadece döner ve kebap parantezine sıkışmış durumda. Oysa bizim anlatacak çok daha büyük, çok daha güzel, çok daha lezzetli hikayelerimiz var." dedi.

Gastronomide hikaye anlatıcılığının ve markalaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Özkan, "el lezzeti" ve "anne eli değmiş" gibi kültürel kavramların dünyada eşsiz bir karşılığı olduğunu kaydetti.

Üniversite bünyesinde Türkiye'de bir ilk olarak Coğrafi İşaretleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduklarını hatırlatan Özkan, "Coğrafi işaretler sadece bir tescil değil, bir milletin hafızası, emeği ve kimliğidir." diye konuştu.

Yelten tarhanası ve Side narı için tescil süreçlerini başlattıklarını aktaran Özkan, yerel değerlere sahip çıkılmadığı takdirde bu zenginliklerin korunmasının mümkün olmayacağını bildirdi.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak gastronomiyi kültürel mirasın bir parçası ve sürdürülebilir turizmin temel taşı olarak gördüklerini ifade etti. Bu alanı bilimsel çalışmalarla güçlendirmeyi ve gençlerin destekçisi olmayı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Özkan, forumun Türkiye'nin gastronomi ekosistemine değer katması temennisinde bulunarak, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Forumla 15 bin öğrenciye ulaştık

Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan ise bir hayalle yola çıktıkları etkinliğin dördüncü yılına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gastronomi turizmini genç nesillere aktarmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade eden Aslan, "Gastronomi turizmini mümkün olduğunca öğrenciye dokunduracağız. Tahminim 2026 Culinary Forum'dan sonra toplamda 15 bin öğrenciye en azından bir bilgi vermiş olacağız." dedi.

Forum kapsamında gastronomi alanında konferans ve paneller düzenlenirken, lezzet tadım stantlarında aşçılar hünerlerini sergiledi.

Kaynak: AA

Gastronomi, Etkinlik, Antalya, Ekonomi, Kültür

