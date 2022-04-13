"5. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi" Antalya'da yapılacak - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "5. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi" Antalya'da düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongre Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Makedonya Tetavo Üniversitesi ve Pakistan UVAS Business School iş birliğiyle yüz yüze ve çevrimiçi olarak ekim ayında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, ABD, Kanada, Karadağ, Küba, Pakistan ve Kuzey Makedonya'dan katılımcıların kongrede yer alacağını belirtti.

Kongrenin temasının "Kırsalın ve Yerelin Turizmle Yeniden Keşfi" olacağını kaydeden Özçatalbaş, "Kovid-19 süreci alternatif turizm faaliyetlerine yönelmeyi gerekli kıldı. Salgın sürecinde kitle turizmini doğrudan etkileyen kısıtlamalar yapılırken, kırda turizm faaliyetlerinde bir canlanma ve gelişme görüldü. Dünya Turizm Örgütü de 2021 yılı temasını Kırsal Turizm ve Kalkınma olarak belirleyerek kırsal turizmi öncelikler arasına aldığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Özçatalbaş, dünya genelinde kırsal turizm trendi yükselirken Akdeniz Üniversitesinin de kırsal turizmle ilgili araştırmalarda bir merkez olma yoluna doğru ilerlediğini artardı.

Kongrelerin sonuç bildirgesiyle ilgili bilgi veren, sürdürülebilir ve kırsal kalkınma konularına dikkati çeken Özçatalbaş, şunları kaydetti:

"Kırsal mirasın korunması çok önemli. Bu nedenle bu alanların kır niteliğinin korunması üzerinde durulması, tarım ve gıda ürünleri üretiminin kırsal yaşamın devamını sağlayacak bir bakışla ele alınması gerekmektedir. Kongrede 'başarılı kırsal turizm girişimlerinin sektöre öncülük edecek şekilde öne çıkarılması, girişimciliği güçlendirecek eğitim programlarının oluşturulması ve kırsal turizmde standart ve kalite ölçütlerinin belirlenmesi' başlıklarının üzerinde önemle duracağız."

Ayrıca "10 Ulusal Kırsal Turizm Kongresi" de bu kongre kapsamında gerçekleştirilecek.