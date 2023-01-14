600 kişinin istihdam edileceği ilçede anonsla işçi aranıyor - Son Dakika
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600 kişinin istihdam edileceği ilçede anonsla işçi aranıyor

14.01.2023 11:08

600 kişinin istihdam edileceği ilçede anonsla işçi aranıyor Samsun Kavak Belediyesi, ilçedeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere anonsla işçi aramaya devam ediyor.

600 kişinin istihdam edileceği ilçede anonsla işçi aranıyor

SAMSUN - Samsun Kavak Belediyesi, ilçedeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere anonsla işçi aramaya devam ediyor. 600 işçiye ihtiyaç duyulan ilçede zabıtalar, anonslarla vatandaşları iş başvurusu için belediyeye davet ediyor.

Samsun'un Kavak ilçesi, " Türkiye'de işsizlik sorununu çözen ilçe" olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Geçmişte herkesin gurbete göç ettiği ilçe, artık büyük şehirlerden tersine göç alıyor. Geçen yıllarda kurulan Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB), hızla büyüyor. Yatırımcıların ilgisini çeken OSB'ye yeni fabrikalar kuruluyor. Bu fabrikalar da sürekli işçiye ihtiyaç duyuluyor. Kavak Belediyesi ise bu ihtiyacı ilçede yapılan anonslarla gidermeye çalışıyor. Zabıta tarafından yapılan anonsta, "İlçemizde faaliyet gösteren çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 19-35 yaş arası bay ve bayan 600 elemana ihtiyaç vardır" deniliyor.

"Çok acil 600 tane elamana ihtiyacımız var"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak, sanayi kenti olmasından dolayı çok ciddi istihdam ihtiyacı doğmaya başladı. Şu anda Kavak'ta sokaklarımız bomboş. Herkes iş sahibi ve mesaisinde. Dolayısıyla sokakta boş gezen yok. Bundan 8-10 sene önce Kavak'ta 25-30 tane kahvehane varken, şimdi birkaç tane kaldı. İş arayan 19-35 yaş arası bütün kardeşlerimiz Belediyemize müracaat etsinler. Onları hemen işe yerleştireceğiz. Bizim çok acil 600 tane elamana ihtiyacımız var. Bizim açımızdan da gurur verici bir durumdur. Kavak bugün geldiği noktada artık Samsun ve çevre ilçelerden de gelen gençlerimize de iş kapısı olmuştur. İddia ediyorum ki gelecek yıllarda Kavak gerek nüfus ve gerekse kentleşme anlamında çok daha iyi noktalarda olacaktır" dedi.

Vatandaşlar memnun

Vatandaşlardan Ramazan Atıcı, "Belediyemiz, işçi arayan fabrikalarla ilgili anons yapıyor. İlçemizde organize sanayi büyük bir gelişme gösterdi. Gerçekten işçiye ihtiyaç duymaktadır. Sokakta gezen gençlerimizi iş bulma imkanı elde etmektedir. Bu yönde mutlu olmaktayız" diye konuştu.

Nizamettin Arıl isimli vatandaş, "Kavak Belediye Başkanımız ilçe için faydalı işler yapıyor. İlçenin işsizlik sorunu çözüldü. Fabrikalar sürekli işçi arıyorlar. Belediye anons yapıyor. Şu fabrikada işçi aranıyor diye. Biz bu anonsu 2 yıldır duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaş Rahmi Sevinç, "Kavak'ta şu anda gençler istediği şekilde iş bulabiliyor. Belediyeden de anonsları duyuyoruz. Kavak'ta şu anda işsizlikten yana bir sıkıntı yok. Askerden gelmiş ve işsiz olan genç de yok" ifadelerini kullandı.

Belediye, her gün yaptığı anonslarla işçilerin istihdam edilmesini sağlıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi 600 kişinin istihdam edileceği ilçede anonsla işçi aranıyor - Son Dakika

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