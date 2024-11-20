AB'de Bisiklet Üretimi Yüzde 24 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

AB'de Bisiklet Üretimi Yüzde 24 Düştü

2023'te AB ülkelerinde bisiklet üretimi 9,7 milyona indi, en fazla üretim Portekiz'de gerçekleşti.

20.11.2024 14:17
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bisiklet üretimi geçen yıl yüzde 24 azalarak 9,7 milyona indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2023 yılındaki bisiklet üretimine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2022 yılında 12,7 milyon olan AB bisiklet üretimi, 2023'te 9,7 milyona indi.

Böylece, AB ülkelerinde geçen yıl bisiklet üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 geriledi.

AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimi Portekiz'de yapıldı. Geçen yıl Portekiz'de 1,8 milyon, Romanya'da 1,5 milyon, İtalya'da 1,2 milyon, Polonya'da 800 bin bisiklet üretildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Portekiz, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Bisiklet Üretimi Yüzde 24 Düştü - Son Dakika

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