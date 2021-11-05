AB'de perakende satışlar eylülde düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde, ağustos ayına kıyasla yüzde 0,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 arttı.

AB'de de perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 gerilerken, 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 yükseldi.

AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 7,1 ile Estonya'da, yüzde 2,9 ile Slovakya'da ve yüzde 2,3 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 2,5 ile Almanya'da, yüzde 1,9 ile Finlandiya'da ve yüzde 1,2 ile Hollanda'da belirlendi.