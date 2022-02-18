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AB'den Çin'e patent davası - Son Dakika

AB'den Çin'e patent davası

18.02.2022 16:28
AB'den Çin'e patent davası

Avrupa Birliği (AB), Çin'e karşı Avrupa şirketlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yasal süreç başlattı.

Avrupa Birliği (AB), Çin'e karşı Avrupa şirketlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yasal süreç başlattı.

AB Komisyonu, Çin'in telekomünikasyon gibi yüksek teknoloji sektörlere yönelik uygulamaları nedeniyle DTÖ yapısı içinde dava açıldığını açıkladı.

Açıklamada, Çin'in 3G, 4G ve 5G gibi teknolojilere sahip AB şirketlerinin patent haklarını korumalarını ciddi ölçüde kısıtladığına dikkat çekildi.

Çin'in kendi cep telefonu üreticilerinin AB şirketlerine ait patentleri yasadışı veya tazminat ödemeden kullanmasına imkan sağladığına işaret edilen açıklamada, konuyla ilgili Çin dışında mahkemeye giden patent sahiplerinin Çin'de önemli para cezalarıyla karşılaştığı ifade edildi.

Açıklamada, AB şirketlerinin Çin tarafından piyasa fiyatlarının altında lisans ücretlerine razı olmaları için baskı altına alındığı kaydedildi.

Çin'in uygulamalarının, Avrupalı teknoloji şirketlerini haklarını aramaktan mahrum bıraktığına işaret edilen açıklamada, Çin mahkemelerinin AB şirketlerinin haklarını korumalarını engelleyecek kararlar aldıkları ve Avrupa şirketlerini ağır para cezalarıyla tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Çin'le söz konusu sorunu çözüme kavuşturmak için çok sayıda girişimde bulunduğu ancak bunların sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

AB'nin bu durumu DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasına (TRIPS) aykırı bulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle AB'nin Çin'e karşı DTÖ'de yasal süreç başlatma yoluna gittiği belirtildi.

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Dünya Ticaret Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Patent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Çin'e patent davası - Son Dakika Ekonomi


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