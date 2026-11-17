Avrupa Birliği (AB), çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu yasa dışı ürünlerin satışını önlemek için yeterli tedbir almayarak dijital kuralları ihlal etmekle suçladı.

AB Komisyonu, Temu'nun yasa dışı ürünlerin satışına karşı aldığı önlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmanın ön bulgularına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, platformun ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol eden denetimlerinin, içerik denetim sisteminin ve satıcılara uyguladığı yaptırımların yetersiz bulunduğu bildirildi.

Temu'nun satıcılardan ürünlerin yalnızca çok küçük bir bölümü için test raporu istediğine işaret edilen açıklamada, bu raporların da çoğu zaman kontrol edilmediği belirtildi.

Açıklamada, oyuncak, elektronik eşya ve kozmetik gibi yüksek riskli ürünlere fiziksel kontrollerde öncelik verilmediği, örnekleme yoluyla yapılan denetimlerin sonuçlarının çoğu zaman takip edilmediği kaydedildi.

Platformdaki ürün ilanlarının artmasına rağmen denetimlerin ve içerik denetimi yapan personel sayısının aynı ölçüde artırılmadığı ifade edilen açıklamada, içerik denetim sisteminin ürünlerin güvenliği yerine ilandaki bilgilere odaklandığı aktarıldı.

Yaptırımların satıcılar yerine mağazalara uygulandığına dikkatin çekildiği açıklamada, mağazası kapatılan bir satıcının diğer mağazaları üzerinden satış yapmayı sürdürebildiği belirtildi.

Açıklamada, Temu'nun ön bulgulara karşı yazılı savunma sunabileceği belirtilirken Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki ihlalin nihai kararla teyit edilmesi halinde şirkete küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

AB Komisyonu, mayıs ayında Dijital Hizmetler Yasası kapsamında uygun risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Temu'ya 200 milyon avro para cezası vermişti.