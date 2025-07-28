ABD-AB Ticaret Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-AB Ticaret Anlaşması İmzaladı

28.07.2025 21:34
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Beyaz Saray, yeni ticaret anlaşmasının Amerikalılara AB pazarına benzersiz erişim sağlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının Amerikalılara AB pazarına benzeri görülmemiş düzeyde erişim imkanı sağlayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgilere göre, anlaşma, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden dengeleyecek.

Transatlantik ittifakın nesiller boyu süren modernizasyonunu temsil eden anlaşma, Amerikalılara AB pazarına eşi benzeri görülmemiş düzeyde erişim sağlayacak.

Amerika'nın ekonomisini ve üretim kapasitesini güçlendirecek anlaşma ile AB, 2028 yılına kadar ABD'den 750 milyar dolarlık enerji satın alacak ve ABD'ye 600 milyar dolarlık yeni yatırım yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi boyunca ABD'ye yapılacak 600 milyar dolarlık yeni yatırım, AB şirketlerinin her yıl halihazırda ülkeye yaptığı 100 milyar dolardan fazla yatırımlara ek olarak gerçekleştirilecek.

Anlaşma, ABD'li çiftçilere, hayvancılıkla uğraşanlara, balıkçılara ve üreticilere ihracatı artırma, iş fırsatlarını genişletme ve AB ile olan mal ticareti açığını azaltma imkanı sağlayacak.

AB, ABD'den birliğe ihraç edilen tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergileri de dahil olmak üzere önemli gümrük vergilerini kaldıracak.

Anlaşma ile AB, ABD'ye otomobiller ve otomobil parçaları, ilaçlar ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere yüzde 15 oranında gümrük vergisi ödeyecek.

Çelik, alüminyum ve bakır gibi sektör bazlı ürünlerdeki tarifeler ise değişmeyecek. AB, bu ürünler için yüzde 50 oranında vergi ödemeye devam edecek ve taraflar bu ürünlerin tedarik zincirlerinin güvence altına alınması konusunda görüşmeler yürütecek.

AB, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere Amerikan ihracatçılarını zorlayan çeşitli AB düzenlemeleriyle ilgili olarak ABD'nin endişelerini ele almak için çalışacak. Bu çabalar, ABD'li ihracatçıların AB'de iş yaparken karşılaştığı bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasını da kapsayacak.

ABD ve AB, ABD menşeli domuz eti ve süt ürünleri için sağlık sertifikası gerekliliklerinin sadeleştirilmesi de dahil, gıda ve tarım ürünleri ticaretini etkileyen tarife dışı engelleri ele almak üzere birlikte çalışacak.

Ayrıca, ABD ve AB, haksız dijital ticaret engellerini de ele alacak. Bu kapsamda AB, ağ kullanım ücretlerini uygulamaya koymayacağını ve bu tür ücretleri sürdürmeyeceğini teyit ederken, iki taraf elektronik veri iletimine sıfır gümrük vergisi uygulamasını sürdürecek.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Dünya, Tarım, Son Dakika

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