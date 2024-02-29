ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Ocakta Beklentilerin Aksine Düştü

Ekonomi

NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta artış beklentilerinin aksine yüzde 4,9 düşüş kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalarak 74,3'e geriledi.

Geçen yıl ağustostan bu yana en yüksek düşüşünü kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 5,7 artışla 78,1 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, ocakta yıllık bazda da yüzde 8,8 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR başekonomisti Lawrence Yun, iş piyasasının sağlam olduğunu ve borsa ile ev fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ülkenin toplam servetinin yükseldiğini belirterek, ekonomik koşulların ev satın almak için uygun olduğunu bildirdi.

Ancak tüketicilerin mortgage faiz oranlarındaki değişikliklere karşı ekstra hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Yun, bunun da konut satışlarını etkilediğini kaydetti.