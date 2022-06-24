ABD'de tüketici güveni haziranda aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika
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ABD'de tüketici güveni haziranda aşağı yönlü revize edildi

24.06.2022 18:05
ABD'de tüketici güveni haziranda aşağı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aşağı yönlü revize edilerek 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aşağı yönlü revize edilerek 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, haziranda geçen aya kıyasla 8,4 puan azalarak 50 değerine geriledi.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken haziran ayına ait öncü veri 50,2 olarak açıklanmıştı.

Tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksi, mayısta 58,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 9,5 puan azalarak 53,8'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 7,7 puanlık azalışla 47,5'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güven endeksine ilişkin haziran ayı okumasının kayıtlardaki en düşük seviye olduğunu belirtti.

Tüketicilerin yaklaşık yüzde 79'unun gelecek yıl iş koşulları açısından kötü zamanların gelmesini beklediğine işaret eden Hsu, bu oranın 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını aktardı.

Hsu, enflasyonun tüketiciler için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ve tüketicilerin yüzde 47'sinin enflasyonun yaşam standartlarına zarar verdiğini bildirdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni haziranda aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika

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