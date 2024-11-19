ABD'de Yeni Konut Yapımı Azaldı

Ekonomi

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, ekimde yüzde 3,1 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azaldı ve 1 milyon 311 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 340 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde de aylık yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 353 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı ekimde yıllık bazda ise yüzde 4 azaldı.

İnşaat izinleri de beklentileri karşılayamadı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da ekimde aylık bazda yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 416 bine geriledi.

İnşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 440 bin olacağı yönündeydi.

ABD'de inşaat izni sayısı, eylülde de aylık yüzde 3,1 azalışla 1 milyon 425 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı ekimde yıllık bazda ise yüzde 7,7 azaldı.