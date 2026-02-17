ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü - Son Dakika
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17.02.2026 17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran arasında Cenevre'de gerçekleşen nükleer müzakerelerin ikinci turunun ardından ''temel ilkelerde uzlaşı sağlandığının'' açıklanması ile birlikte değerli metallerin fiyatlarında gerileme yaşandı. Washington-Tahran arasındaki uzlaşının ardından yüzde 1,90 değer kaybeden altının gramı 6 bin 800 TL seviyelerine çekildi. Gümüşteki değer kaybı ise altını da geride bıraktı.

Tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de tamamlandı.

İRAN: TEMEL İLKELER KONUSUNDA ANLAŞTIK

Yaklaşık 2,5 saat görüşmenin ardından ilk açıklama ise İran cephesinden geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet medyasına yaptığı açıklamada görüşmelerin önceki tura kıyasla "iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi. Arakçi, iki tarafın olası bir anlaşma için taslak metinler üzerinde çalışmayı ve metinlerin karşılıklı olarak incelenmesinin ardından bir sonraki turun tarihini belirlemeyi kabul ettiğini söyledi. Arakçi, her iki tarafın da uzlaşması zaman alacak pozisyonlara sahip olduğunu belirterek temel ilkeler konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

ABD ile İran anlaştı, altın çakıldı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

ANLAŞMA İLE BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

Söz konusu açıklamanın ardından ise değerli metallerin fiyatlarında gerileme meydana geldi. Görüşme öncesinde 4 bin 918 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, Washington- Tahran arasındaki uzlaşı ile birlikte yüzde 1,90 değer kaybederek 4 bin 880 seviyelerine çekildi. Altının gramı ise saat 17.15 itibarıyla 6 bin 880 TL'den işlem görüyor.

ABD ile İran anlaştı, altın çakıldı

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ DAHA BÜYÜK

Gümüşteki geri çekilme ise altından daha büyük oldu. Yüzde 3,64'lük düşüş gösteren gümüşün onsu saat 17.15 itibarıyla 74,17 dolar, gramı ise 104 TL seviyelerinde bulunuyor.

ABD ile İran anlaştı, altın çakıldı

Washington, Diplomasi, Ekonomi, Tahran, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Çin tatilde haftaya alımlar il tavan yapar 0 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    hadi kuyruğa geçin dahada düşecek görürsünüz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
