Adana'da Aşırı Sıcak Hava Ayçiçeği Hasadını Erken Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Aşırı Sıcak Hava Ayçiçeği Hasadını Erken Getirdi

Adana'da aşırı sıcak hava, ayçiçeğinde toprağı çatlatırken hasadı da yaklaşık 10 gün erkene çekti. Kent genelindeki ayçiçeğinden kuraklık nedeniyle 180 bin ton rekolte hedefleniyor.

18.07.2024 10:24
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Adana'da aşırı sıcak hava, ayçiçeğinde toprağı çatlatırken hasadı da yaklaşık 10 gün erkene çekti. Kent genelinde ki ayçiçeğinden kuraklık nedeniyle 180 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da, birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeğinde hasat başladı. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Adana'da bu yıl 650 bin dekardan 180 bin ton rekolte hedefleniyor.

Sıcak hava toprağı kuruttu

Öte yandan merkez Yüreğir ilçesinin Belören Mahallesi'nde yetişen ayçiçeklerinde sıcak hava nedeniyle toprak kurudu. Dron ile çekilen görüntülerde toprağın kuruduğu net bir şekilde görüldü.

"Ay sonuna hasat bitecek"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu belirterek, "Ay sonuna doğru hasat bitecek. Bu sene biz ayçiçeğinde çok iyi rekolte bekliyorduk. Ancak 2-7 Haziran arasında yaşanan sıcaklarda ayçiçeği kurudu. Bu yıl kıraçlarda geçen yıl ile aynı verimi bekliyoruz. Ovada ise kıraç bölgelere göre biraz daha fazla yüksek verim alacağız" dedi.

"Fiyatı hükumet açıklasın"

Ayçiçeği fiyatlarının halen açıklanmadığını anlatan Doğan, "Ayçiçeği fiyatını bu sene 20 lira bekliyoruz. Buğday ve mısırda olduğu gibi ayçiçeği fiyatının da hükumetimiz tarafından açıklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"13 lira kurtarmaz"

Üretici Eyüp Metin ise verimin dönüm başına 100-150 kilogram arasında olduğunu anlatarak, "Fiyatlar halen açıklanmadı. Çukobirlik kendi ortaklarından kilogramını brüt 15.30 liraya alıyormuş. Eğer fiyat buysa biz 13 liraya satarız. Bu da bizi kurtarmaz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Aşırı Sıcak Hava Ayçiçeği Hasadını Erken Getirdi - Son Dakika

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