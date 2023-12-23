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Adana'da Büryan Talebi Arttı - Son Dakika
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Adana'da Büryan Talebi Arttı

Adana'da havaların soğumasıyla birlikte büryan talebi arttı. Kentin tek büryancısı siparişlere yetişemediklerini belirtti. Büryan, özel tandırlarda 3 saat pişirilerek satışa sunuluyor. Sosyal medya sayesinde tanıtımı yapılan büryanın talebi giderek artıyor.

23.12.2023 - 09:30,  Güncelleme: 09:35
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- Kışın gelmesiyle büryana talep arttı

Kebabın başkentinde kebaba rakip: 'Büryan'

Adana'nın tek büryancısı kışın siparişlere yetişemiyor

Büryancı Cihangir Korkmaz:

"Yazın talep kebaba, kışın büryana"

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da havaların soğumaya başlamasıyla büryana talep arttı. Kentin tek büryancısı siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Yaz mevsiminde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da sıcaklıklar 15 dereceye kadar düştü. Yaz sıcağında yağlı büryan yiyemeyenler ise kışın gelmesini fırsat bilerek büryana talep göstermeye başladı.

Özel tandırda 3 saat pişiyor

Siirt'in tescilli lezzeti büryan kebabı, kentte Cihangir Korkmaz'ın özel yaptırdığı tandırlarda 3 saat pişirilerek satışa sunuluyor. Yaz mevsiminde 1 veya 2 kuzu satan Korkmaz, kışın gelmesiyle en az 4-5 kuzu satmaya başladı.

Siparişlere yetişemiyor

Sosyal medya sayesinde de tanıtımı yapılan büryanın siparişlerine ise Cihangir Korkmaz yetişemediğini söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Korkmaz, "Büryan, kuzunun kendinden yağlı haliyle 3 saat tandırda pişirilerek satışa sunuluyor. Şuanda çok fazla talep var. Lezzetimizi beğenip tadanlar sürekli tekrardan geliyor. Büryan zahmetli bir ürün. Ancak zahmet olunca da çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor" dedi.

"Talep büryana kaydı"

Adana Kebabına büryanın rakip olarak geldiğini kaydeden Korkmaz, "Adana Kebap bizim ana ürünümüz ancak büryan da alttan geliyor. Siirt'in en güzel büryanını Adana'da yapmak için uğraşıyoruz. Yaz mevsiminde genelde Adana Kebap'a talep vardı fakat kış gelince ibre büryana döndü" ifadelerini kullandı.

"Her hafta büryan yiyorum"

Büryan yemeye gelen Salim Sevim isimli vatandaş ise yaz mevsiminde genelde büryan yemediğini söyledi. Sevim, "Ben aslen Siirtliyim. Siirt'te büryanı sabah kahvaltıda tüketiyoruz ancak burada günün her saati tüketiliyor. Yaz mevsiminde genelde Adana'da büryan yemiyoruz hava sıcak olduğu için yağlı bir ürün ve biraz ağır geliyor. Ancak kış gelince haftada 1 veya 2 kere mutlaka büryan yemeğe geliyorum" diye konuştu.

Adana\'da Büryan Talebi Arttı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Adana'da Büryan Talebi Arttı - Son Dakika


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