Adana'da İftar Sonrası Tatlı Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da İftar Sonrası Tatlı Yoğunluğu

Adana'da Ramazan'da tatlıcılarda iftar sonrası yoğunluk yaşanıyor, künefe ve katmer tercih ediliyor.

21.03.2025 15:55
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Adana'da iftar sonrası tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor

ADANA - Adana'da Ramazan ayında tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan ayında esnaf hareketli günler geçirirken özellikle merkez ilçelerde ve cadde üstünde olan tatlıcılarda boş masa kalmıyor. Gün boyu oruç tutanlar, iftar sonrasında hem yürüyüşe hem de alışverişe çıkıyor. Genelde vatandaşlar, yürüyüş sırasında soluğu tatlıcılarda alıyor. Bu durum tatlıcıların işlerinde yoğunluğa nede oluyor.

Tatlıcı Zeynep Geyik, "Ramazan ayımız bereketiyle geldi. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğunuz. Gelen misafirlerimize yetişmeye çalışıyoruz. Adanalılar iftar sonrası künefe ve katmeri tercih ediyor. Gün boyu oruçlu olunca haliyle vatandaşlar enerjilerini toplamak için tatlıcılara yoğun talep gösteriyorlar. Akşam 8'den sonra 10'a kadar yoğun oluyoruz"dedi.

"Ramazan ayı esnafı sevindirdi"

Ramazan ayının esnafa can suyu olduğunu anlatan Geyik, "Yeni yılın ilk aylarında durgunluk vardı. Esnaf, Ramazan ayı ile birlikte hareketlendi. Tüm Türkiye genelinde Ramazan ayı esnafı sevindirdi, çok iyi oldu" diye konuştu.

İftar sonrası tatlı yemeye gelen vatandaşlardan Umut Yılmaz ise "İftardan sonra şekerim düştüğü için bende kendimi buraya attım. Genellikle şerbetli tatlıları yiyorum, oruç olunca şekerimiz, tansiyonumuz düşüyor. Herkes soluğu tatlıcıda almış. Künefe olmazsa olmazım, her akşam yerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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