Adana'da turfanda patates hasadı başladı
Türkiye'nin ilk patates hasadı Adana'da yapıldı, kilosu 17 liradan satıldı
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu:
"İhtiyacımız kadar patates üretmek istiyoruz"
ADANA - Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Verim çiftçinin yüzünü güldürürken ilk turfanda patatesler kilogramı tarlada 17 liradan satılıyor.
Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı.
Ardından patatesler yakın şehirler için kasalarla, uzak şehirler için ise çuvallanıp kamyonlara yüklenerek satış için hallere gönderildi. Kentte yaklaşık 66 bin dekarda ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patatesten yaklaşık 300 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Verimi yüksek olan patates, çiftçinin yüzünü güldürdü. Önümüzdeki günlerde hasadın kent genelinde yoğunlaşmasıyla fiyatların da biraz daha düşmesinin beklendiği kaydedildi.
"Patates üretimi yüzde 10 arttı"
Hasat sırasında gazetecilere konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "2023 yılında 1 milyon 500 bin dekarlık alanda 5 buçuk milyon ton patates üretmiştik. Adana'da da 60 bin dekar alanda 220 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bu sene de yüzde 10'luk bir artışımız var. Adana patates üretiminde 10.sırada yer almasına rağmen ilk patates Adana'da hasat ediliyor" dedi.
"Tüketiciyi ve üreticiyi mağdur etmiyoruz"
Tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretiminin de planlandığını anlatan Kökçüoğlu, "Patates üretimini planlıyoruz. Hem fiyat anlamında tüketici ve üreticiyi mağdur etmiyoruz. İhtiyacımız kadar patates üretmek istiyoruz. Talimatlar doğrultusunda üretimi sürdürülebilir halde insanların sofrasına getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Verimden memnunuz"
Kentte 130 dönüm alanda patates üretimi yapan Tuna Yıldırım, "Maliyetlerimiz yüksek o nedenle fiyatlar şuanda 17 lira. İstanbul'a bu patatesi biz buradan ücretsiz yollasak 6 liraya satılır. Verimi patatesin yüksek, memnunuz" dedi.
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