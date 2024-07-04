Adana İhracatı 2024 Haziran Döneminde Yüzde 16.5 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana İhracatı 2024 Haziran Döneminde Yüzde 16.5 Azaldı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın 2024 yılı Haziran döneminde bir önceki yıla göre ihracatının yüzde 16.5 azalarak 186.4 milyon dolar olduğunu açıkladı. Ancak Ocak-Haziran 2024 döneminde ihracatın yüzde 3.3 artarak 1 milyar 441 milyon dolara ulaştığını belirtti. Kıvanç, düşüşte Kurban Bayramı tatilinin etkisinin olduğunu ifade etti. Tekstil ve Hammaddeleri sektörü Haziran 2024'te en fazla ihracat yapan sektör olurken, ilk yarıda ise Tekstil ve Hammaddeleri sektörü ilk sırada yer aldı. ABD, Irak ve İspanya Haziran 2024'te en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu. Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç, Adana'nın ihracat payını artırmak için çaba sarf ettiklerini ve gelecekte ihracatın artacağına inandıklarını belirtti.

04.07.2024 09:30
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Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana ihracatının 2024 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.5 azalış ile 186.4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Kıvanç, Adana olarak Ocak-Haziran 2024 döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatın yüzde 3.3 artış ile 1 milyar 441 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Kıvanç, 2024 yılı Haziran ayı ihracatında yaşanan yüzde 16.5'lik düşüşü değerlendirirken, bu durumu yaklaşık 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisinin olduğunu söyledi. Haziran 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 36.4 milyon dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri sektörü olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, bu sektörü 28.3 milyon dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ve 24.9 milyon dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı.

2024 yılının ilk yarısında ise Tekstil ve Hammaddeleri 249 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Bu sektörü 239.2 milyon dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, 195.5 milyon dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri takip etti." dedi.

Haziran 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 17.4 milyon dolar ile ABD, 16.2 milyon dolar ile Irak ve 13.2 milyon dolar ile İspanya olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, "2024 yılının ilk 6 ayında Adana'dan yapılan ihracatta ise Irak'ın 132.3 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak'ı 102.2 milyon dolar ile ABD ve 94.1 milyon dolar ile İspanya takip etti." diye konuştu.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana olarak ihracata ki paylarını artırma hedeflerine olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı;

"Adana, 2024 yılı itibariyle giderek artan stratejik önemiyle öne çıkıyor. İhracattaki bu olumlu gelişmeler bizi memnun etse de, hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğinin farkındayız. Şehrimiz, yeni yatırım alanları ve genişleyen üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin gelişimine daha fazla katkı sağlayabilecek imkan ve olanaklara sahiptir. Gelecek dönemlerde ihracatımızın katlanarak artacağına olan inancımız tam. Adanalı sanayicilerimizin ülke ve bölge ekonomisine katkıları büyük önem taşıyor; onlara gerçekleştirdikleri başarılı ihracatlar için teşekkür ediyor, bu başarıların sürekli artarak devam etmesini diliyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana İhracatı 2024 Haziran Döneminde Yüzde 16.5 Azaldı - Son Dakika

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