Adana'nın Feke ilçesinde lavanta bahçeleri turist akınına uğruyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın Feke ilçesinde lavanta bahçeleri turist akınına uğruyor

Feke ilçesinde kadınlar tarafından devlet desteğiyle kurulan lavanta bahçeleri, ilçeye yerli ve yabancı turist akınına neden oldu. Boş arazilerin renklendiği bu görsel şöleni görmek isteyen bazı turistler yamaç paraşütü yapmaktadır. Lavanta bahçeleri, bölgenin canlanmasını sağlarken, turistler için de eko ve kültür turizmi fırsatı sunmaktadır.

01.07.2024 10:45
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Adana'nın Feke ilçesinde bir zamanlar boş olan arazileri kadınlar devlet desteğiyle lavanta bahçesi yapıp görsel şölen oluşturunca ilçe yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Kartpostallık görüntüleri yukarıdan görmek isteyen bazı turistler yamaç paraşütü yapıyor.

Feke'nin Tapan Mahallesi'ndeki Hopka Dağı'nın yamaçları bundan yaklaşık 5 yıl önce boş araziyken şimdi devlet desteğiyle kadın eli değince rengarenk oldu. Kadınlar hem devletin hem de yerel yönetimlerin desteğiyle atıl durumda olan arazilere lavanta ekti. Kadınlara lavanta bahçeleri gelir kapısı olurken bölgenin de canlanmasını sağladı. Bir zamanlar yüzüne bakılmayan boş arazilere şimdi hem yerli hem de yabancı turist akımına uğruyor. Bu görsel şöleni görmek isteyen bazı vatandaşlar yamaç paraşütü yapıyor.

Kayseri'den bölgeye yamaç paraşütü ve lavanta bahçeleri için gelen Mert Göktürk, "Gün boyu lavanta bahçelerini gezdik. Eko ve kültür turizmi olmuş. Bahçedeki her insan Anadolu'nun ruhunu aktarıyor. Şehrin kasveti olmadan samimiyet dolu ortamda bölgeyi geziyoruz. Çok güzel, çok mutlu olduk" diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporcusu olan Selçuk Orta ise Kayseri'den bölgeye yamaç paraşütü için geldiklerini kaydederek, "Kayseri'de yamaç paraşütü ile ilgileniyoruz. İlk kez geldik ama umduğumuzdan çok güzel. Bu kadar yaygın olduğunu bilmiyorduk ve burada kadınlarımızın kurduğu lavanta bahçeleri ülkemiz içinde güzel bir örnek olmuş" dedi.

Tayfun Aksu da bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydederek, "Burası yerli ve yabancı turistlerin odağı haline geldi. Doğa sporları da bölgede gözde. Hem endemik bitkiler var hem de dağcılık yamaç paraşütü gibi birçok doğa sporu yapılıyor" dedi.

Tapaneli Kadın Kooperatif Başkanı Hilal Köz, "Bu yıl bayram nedeniyle daha yoğun ziyaretçi aldık. 200 dönüm lavanta bahçemiz oldu. Kadınlarımız lavanta bahçelerini kurdu ve ziyaretçileri ağırlıyoruz. Günlük bin ziyaretçiye ulaştık. Bu da ilçemiz ve köyümüz adına çok güzel. Hasat için de geri sayım başladı. 15 gün sonra da bu görsel şölenin ardından hasat gerçekleştirecek ve lavanta yağı üretimine başlayacağız" diyerek doğa ve fotoğraf tutkunlarını ilçeye davet etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'nın Feke ilçesinde lavanta bahçeleri turist akınına uğruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Feke ilçesinde lavanta bahçeleri turist akınına uğruyor - Son Dakika
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