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Ekonomi

Adana OSB'ye Çifte Belge

Adana OSB\'ye Çifte Belge

Adana Hacı Sabancı OSB, Yeşil OSB ve Su Verimliliği belgesi alarak çevre dostu üretime adım attı.

26.11.2024 09:36
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Türk Standartları Enstitüsü tarafından, Yeşil OSB ve Su Verimliliği Yönetim Sistemi süreçlerini başarıyla tamamlayan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne, "Yeşil OSB ve TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" verildi. Adana OSB, Yeşil OSB statüsünde 14 OSB'den birisi, Su Verimliliği Yönetim Sisteminde ise bu belgeyi alan 3 OSB'den birisi oldu.

AOSB Bölge Müdürlüğü, Yeşil OSB sertifikası ile çevre dostu üretim süreçlerini taçlandırırken, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi ödülü ile de su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda önemli bir adım atmış oldu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bir süredir çalışmalarını yürüttükleri "Yeşil OSB" uygulamaları kapsamında, çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterleri yerine getirdiklerini ve bütün bu unsurların Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlendiğini ifade etti.

Çifte belge, çifte mutluluk

Başkan Sütcü, çevre dostu ve sürdürülebilir sanayi için tüm paydaşlarla iş birliğine devam edeceklerini belirterek, "Bu önemli süreçlerin sanayimizin geleceği adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Yeşil OSB ve TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaktan gurur duyuyoruz" diyen Başkan Sütcü, bu süreçte son derece titiz çalışmalar yürüten başta AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar olmak üzere tüm çalışanları tebrik etti.

Başkan Sütcü'ye, "Yeşil OSB ve TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi", OSBÜK tarafından Adana OSB'nin ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısında, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından verildi.

Toplantıya; Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Nedim Büyüknacar, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bölge OSB'leri ile ticaret ve sanayi odaları yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yeşil OSB Projesi nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı kapsamında, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi'nin uygulanmaya alınmasına yönelik teknik ve idari çalışmaların tamamlanması görevini üstlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE'nin yürüttüğü Yeşil OSB Projesi, Dünya Bankası tarafından destekleniyor. Proje kapsamında, gerekli sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan OSB'lerin sertifikalandırılması amaçlanıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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