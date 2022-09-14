Aegirsoft yazılım şirketinden Türkiye için dev Blockchain Projesi geliyor. Firmanın yetkilisi Ali Batuhan Yılmaz bu projenin AVAX'dan sonra Türkiye içerisinde büyük potansiyelde bir coine ulaşacağını belirterek, projesine ve ekibine olan inancından dolayı bunu başarabileceğini söyledi. Gelin biraz da projenin detaylarına göz atalım.

CDM COİN NEDİR?

Crypto De Meta, metaverse oyunlarına dayanan bir blockchain yapısıdır. Kullanıcılarına tamamen şeffaf ve güvenli bir kullanım sağlar. Kullanıcılar sistem içinde oynamaya devam ettikleri sürece kazanmaya devam edip, oyunlarda yer alan ayrıcalıklardan faydalanabilirler. Ayrıca metaverse içinde kurulacak NFT marketplace, kullanıcılara birçok sürpriz kazanç sunabilir. Bunların yanı sıra sistem içerisind ki mining sistemleri ile birlikte kullanıcılar aylık veya yıllık bazda coin kazanabilirler bu sistemde sadece CDM değil, BTC, BNB, ETH gibi coinleri de kazma fırsatınız vardır.

ÇIKIŞ AMACI NEDİR?

Aegirsoft ve CDM Coin'in kurucusu Ali Batuhan Yılmaz İlk hedeflerinin gamefi altyapılı token ve altcoinler için 3.parti şirketlerin etkisini azaltarak gamefi projeleri üzerine şemsiye platformu olduklarını söyledi. Yaratılan bu ağ ile birlikte herkesin herhangi bir gamefi varlığını piyasaya sürmesine veya ticaretini yapmasına ve akıllı sözleşmeler ile diğer son teknolojileri kullanarak merkezi olmayan bir şekilde kontrol etmesine olanak tanıyan küresel bir varlık ağ olmayı hedefliyor.

KURUCULARI KİMDİR?

CDM'in kurucusu Ali Batuhan Yılmaz'dır, kendisi uzun süredir blockchain teknolojileri ile çalışan bir şirketin yöneticisi aynı zamanda merkezi olmayan ağlarla ilişkili kıdemli bilgisayar bilimcisidir. Ekibin geri kalanı ise tamamen Aegirsoft adlı yazılım şirketinin elemanlarından oluşmaktadır.

DİĞER AĞLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER

CDM, herkesin başlatabileceği ve kullanabileceği merkezi olmayan oyun yapım altyapısı sağlar ve bunu, saniyenin altında işlem onayları sağlamada dijital alanda benzersiz bir ağ ile yapar. Geliştiriciler, oyun yapımının devasa, parçalı ve çoğu zaman anlaşılmaz dünyasını tek bir çatı altında bir araya getirerek engelsiz erişime izin vermeyi amaçlıyor.

DOLAŞIMDA KAÇ CDM VAR?

CDM, maksimum 10,000,000,000(10 milyar) tokenlik sınırlı arza sahiptir. Değiştirilemez olan Bitcoin emisyonundaki önemli bir fark, CDM oyun yapım ağının topluluk fikir birliği ile değiştirilebilmesidir.

NEREDEN SATIN ALABİLİRİZ?

CDM henüz piyasaya sürülmemiş olmakla birlikte 16.09.2022 tarihinde pinksale adlı borsa platformundan önsatışa sürülecektir, aynı gün içerisinde ise pancakeswap üzerinden tüm kullanıcılara satın alabilir vaziyete gelecektir.

KURUCU FİRMA KİMDİR?

Aegirsoft, Ali Batuhan Yılmaz'ın kurmuş olduğu bir yazılım şirketidir, bu şirket mobil uygulamalar, mobil ve masaüstü oyunlar, web siteleri, grafik tasarım ve blockchain teknolojileri üzerine çalışmaktadır. Şirketin merkez ofisi Londra'da bulunmakta olup tamamen Türk altyapılı bir şirkettir. Kuruluşu 2018 olan şirket günümüzde hala faal olarak çalışmalarını sürdürmekte ve gelişimine devam etmektedir.

KURUCU ALİ BATUHAN YILMAZ KİMDİR?

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dünyaya gelen Ali Batuhan Yılmaz teknolojiye meraklı olan bir çocukluk geçirdi.Sırf teknolojiye daha yakın olmak için anadolu meslek lisesinde bilgisayar teknolojileri bölümünü seçerek lise eğitimine başladı. O yıllarda yazılım teknolojileri hayatımıza yeni yeni giriyordu. Bilgisayar ve teknoloji bölümünü bitirip grafik alanında ilerlemeye karar verip İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'ne girdi. Her ne kadar yazılımı sevse de gönlünde yatan animasyon ve görsel tasarım merakına yenik düştü. Yazılım programlarının yanında animasyon öğrenmeye başladı. 2018 yılında halen hizmet vermekte olan Aegirsoft'u kurup hizmet sektöründe yerini aldı.