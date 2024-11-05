Ahlat Elması Yurt İçinde Talep Gördü

Ekonomi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen elmalar yurt içi pazarda yoğun talep görüyor.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yüzde 50'si hibe destekle finanse edilen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü" projesi ile Ahlat'ta kapama elma bahçeleri kuruldu. Kurulumu yapılan elma bahçelerinde yetiştirilen elmalar, yurt içi pazarda aranılan ürünler arasına girmeye başladı. Ahlat'ın Kınalıkoç köyündeki 60 dönümlük tarım arazisini devletten aldığı fidan desteğiyle 6 yıl önce kapama elma bahçesine dönüştüren Harun Örken, bu yıl bahçesinden 200 ton elma hasadı gerçekleştirdi.

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, elma üreticisi Harun Örken'in kapama elma bahçesini ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Ahlat'ta 3 bin dekar alanda elma üretimi gerçekleştirildiğini belirten Keskin, Ahlat elmasının aranılan ürünler arasına girdiğini söyledi. Keskin, "Ahlat ilçemiz Doğu Anadolu Bölgemizin en önemli tarım alanlarında olan ilçelerinden biridir. Özellikle kuru fasulye ve patates üretimiyle Türkiye'de önemli bir üretim oranına sahip olan ilçemizde son yıllarda meyvecilik ve başta da elma üretimi olmak üzere meyvecilik konusunda da ciddi adımlar atılmaya başlandı. İlçemizde 3 bin dekarın üzerinde elma bahçesi kurulu olup son birkaç yıl içerisinde tesis ettiğimiz scarlet çeşidiyle kurduğumuz elma bahçeleri de üretime geçti, verimler alınmaya başlandı. Şu anda da ilçemizin Kınalıkoç köyünde Harun Örken isimli çiftçimizin elma bahçesindeyiz. Başta üreticimiz Harun Örken olmak üzere tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim" dedi.

Elma üreticisi Harun Örken de, yetiştirdikleri elmalara her yerden talep olduğunu söyledi. Örken, "Burayı 60 dönüm bahçe olarak 2018 yılında kurduk. 7 bin 500 ağaçtan oluşan bir elma bahçesi kurdum. Elma fidanlarımızın çeşitleri ana fidanımız scarlettir kırmızı elma, tozlayıcılarımız golden ve granny smithdir. Ürünlerimizi iç piyasaya ve Doğu Anadolu Bölgesine satıyoruz. Özellikle Ağrı iline satıyoruz. Oradan gelen müşterimizde memnun olduğu için ürün satışında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.

Bahçeyi kurarken devletten sertifikalı fidan desteği aldıklarını vurgulayan Örken, "60 dönümden oluşan bahçemizde dönümüne 3 ila 3,5 ton arasında ürün elde ediyoruz. İç piyasası çok güzel. Daha önceden patates, şeker pancarı ve kuru fasulye gibi ürünler ekiyordum. Onlardan vazgeçtik, şu an tamamen bahçeciliğe ve meyveciliğe yönelmişiz. Geliri güzel masrafı da diğer tarım ürünlerine göre daha az. Güzel bir kazanç elde ediyoruz. Allah nasip ederse bunun devamını da getireceğiz" diye konuştu. - BİTLİS