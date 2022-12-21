AK Parti cephesinden milyonların dört gözle beklediği asgari ücrete dair ilk rakam geldi - Son Dakika
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AK Parti cephesinden milyonların dört gözle beklediği asgari ücrete dair ilk rakam geldi

21.12.2022 11:30

Dün 3. kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan net bir karar çıkmazken toplantı sonrasında açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız." dedi. AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Resul Kurt, görüşmelere dair yaptığı açıklamada, "İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda uzlaşı sağlanamazken AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BEKLENTİM 8 BİN-8 BİN 250 TL CİVARINDA"

Asgari ücret zammına değinen Kurt, "İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz. Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. 'Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız' dedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı. Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında" dedi.

TÜRK-İŞ: 9 BİN TL'NİN ALTI İÇİN MASADA OLMAYIZ

7 ve 14 Aralık tarihlerinin ardından dün de üçüncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz bir uzlaşmaya varamadı. Komisyonda işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti cephesinden milyonların dört gözle beklediği asgari ücrete dair ilk rakam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti cephesinden milyonların dört gözle beklediği asgari ücrete dair ilk rakam geldi - Son Dakika
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