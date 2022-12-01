İktidar kanadından asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran açıklama: Herkes mutlu olacak - Son Dakika
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İktidar kanadından asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran açıklama: Herkes mutlu olacak

01.12.2022 23:38

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rakam vermekten kaçınan Çelik, yapılacak zamla herkesin mutlu olacağını söyledi.

Asgari ücret zammı görüşmelerinde geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol ile bir araya gelerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu takvimini belirledi. Buna göre komisyon ilk iki toplantısını 7 ve 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.

BAKAN BİLGİN: EMEKÇİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

"HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR RAKAM OLACAK"

Milyonlar komisyondan çıkacak kararı merakla beklerken, hükümet kanadından asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Habertürk canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrette herkesin mutlu olacağı bir rakam yapılacağını söyledi. Çelik, "Herkes şunu bekliyor, şu tarihte şunu vereceğiz diye bir şey bekliyor. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme uygun bir zamanlama ve rakamlama yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamlama mutlaka yapılacaktır." dedi.

"TABLONUN YETERSİZ OLDUĞUNDA MÜDAHALE TEKRAR GERÇEKLEŞİYOR"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "İhtiyaç duyulduğu anda vatandaşın karşı karşıya tablonun yetersiz olduğu görüldüğü anda bu müdahale tekrar gerçekleşiyor. Bu sürekli yapılan bir çalışmadır. Kabinenin gündeminde olan benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz. Hassasiyetin esası şu; vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor."

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Asgari Ücret, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İktidar kanadından asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran açıklama: Herkes mutlu olacak - Son Dakika


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