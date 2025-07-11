Akay Grup, Fortune 500\'de 12. Kez

Türkiye'nin en büyük perakende gruplarından biri olan Akay Grup, Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde 12'nci kez üst üste yer alma başarısını gösterdi.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı 'Fortune 500 Türkiye 2024' listesinde yer alan Akay Grup, tek Van merkezli şirket olmanın yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nden listeye giren tek şirket olma unvanını da korudu. Kuruluşundan bu yana yaklaşık yarım asırdır ticaret, turizm ve enerji yatırımlarıyla bölge ekonomisine değer katan Akay Grup, Van halkına ve tüm Doğu Anadolu'ya sağladığı istihdam imkanları ve yatırım gücüyle öne çıkıyor. Grubun bünyesinde yer alan DoubleTree by Hilton Van Oteli, Van'ın ilk 5 yıldızlı oteli olarak şehrin turizm potansiyelini geliştirmeye ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor. Akay Grup, yalnızca perakende ve turizm alanlarında değil, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da bölge ekonomisine katkısını sürdürüyor. 2025 yılında Van'da güneş enerjisi santrali inşaatına başlayan Akay Grup, hem sürdürülebilir enerji üretimini destekleyecek hem de çevresel sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyacak.

Fortune 500 Türkiye sıralamasında yıllardır kesintisiz olarak yer almayı başaran Akay Grup, bu başarıyı tüm çalışanları ve iş ortakları ile paylaşırken aynı zamanda bölgesel kalkınma vizyonuyla yatırımlarına hız kesmeden devam etmeyi hedefliyor. - VAN