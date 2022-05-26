Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

26.05.2022 13:15
Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Akdeniz Belediyesi; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2022 yılı birinci taksit ödemelerini yasal süresi içinde ödemek isteyen vatandaşlar için bu hafta sonu merkez binada bulunan veznelerini açık tutacak.

Akdeniz Belediyesi; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2022 yılı birinci taksit ödemelerini yasal süresi içinde ödemek isteyen vatandaşlar için bu hafta sonu merkez binada bulunan veznelerini açık tutacak.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından vergi mükellefi vatandaşlara yapılan duyuruda, emlak, çevre temizlik ve ilan ve reklam vergilerinin 2022 yılı birinci taksit ödemelerinin yasal süresinin 31 Mayıs 2022 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı. Açıklamada, Akdeniz Belediyesinin hem muhtemel yoğunluğu önlemek hem vergi mükellefi vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylıkla tamamlamalarını sağlamalarını hem de gecikme durumunda fazla ödeme ile karşılaşmalarını önlemek amacıyla 28-29 Mayıs 2022 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında merkez binada bulunan ödeme veznelerini açık tutacağı bildirildi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık
Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Vergi, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık - Son Dakika


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