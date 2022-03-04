Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'de üst düzey yönetici kademesi görevden alındı - Son Dakika
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Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'de üst düzey yönetici kademesi görevden alındı

04.03.2022 19:06
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'de üst düzey yönetici kademesi görevden alındı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'de (AEDAŞ), genel müdür, sistem işletme direktörü ve Isparta il müdürünün görevden alındığı bildirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'de (AEDAŞ), genel müdür, sistem işletme direktörü ve Isparta il müdürünün görevden alındığı bildirildi.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Isparta'da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi, 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şirketin genel müdürü, sistem işletme direktörü ve Isparta il müdürünün bugün itibarıyla görevden alındığının aktarıldığı açıklamada, şunlar belirtildi:

"Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta'da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz."

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Isparta, Akdeniz, Tragger, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'de üst düzey yönetici kademesi görevden alındı - Son Dakika


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