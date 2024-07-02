Akkuyu Nükleer Güç Santrali tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle yılda 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun ve 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçileceğini belirtti. Türkiye'nin nükleer enerji sektöründe büyümeyi hedeflediği ve küçük ölçekli reaktörlerin önemine vurgu yaptığı fuar ve zirve ise İstanbul'da başladı.

02.07.2024 14:13
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle yılda 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun ve 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçileceğini belirtti.

Nükleer enerji sektörünü bir araya getiren 6. Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 10. Nükleer Enerji Santralleri Zirvesi (NPPES-2024) İstanbul'da başladı.

Ceylan, buradaki konuşmasında, Paris Anlaşmasının tarafı olarak Türkiye'nin 2053'e kadar nükleerde kurulu gücünü en az 20 gigavata çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Bunun 3-4 nükleer santralin inşa edilmesi demek olduğunu kaydeden Ceylan, bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ceylan, nükleer enerji sektöründe en çok konuşulan başlıklardan birinin de küçük ölçekli reaktörler olduğunu, bunun en önemli sebeplerinden birinin saha esnekliği başta olmak üzere sağladığı kolaylıklar olduğuna dikkati çekti.

Akkuyu NGS'de 4 ünite de devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini kaydeden Ceylan, "Bu mevcut yıllık talebimizin yaklaşık yüzde 10'unu, İstanbul'un talebinin ise yüzde 90'ını karşılayan bir üretim. Bu üretim sayesinde yıllık 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun ve 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele etmek için nükleer enerji öne çıkıyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da nükleer enerji alanındaki çalışmalarını yaklaşık 10 yıldır sürdürdüklerini kaydetti.

Ardıç, ASO olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kümelenme Destek Programıyla desteklenen Nükleer Sanayi Kümelenmesi'nin (NÜKSAK) Türkiye çapında 75 öncü sanayiciye hizmet verdiğini aktararak, ilk fazını tamamladıkları NÜKSAK Projesi'nin Türkiye'ye bu alanda çok önemli tecrübeler kazandırdığını dile getirdi.

Türkiye'de ilk kez nükleer kalite paslanmaz çelik AR-GE çalışmasının yanı sıra ürünlerin uluslararası sertifikasyonu ve kritik iş anlaşmalarının NÜKSAK'la hayata geçirildiğini aktaran Ardıç, şöyle devam etti:

"Nükleer enerji alanında sanayicilerimizin tedarik zincirine dahil olması için mentörlük hizmeti veren NÜKSAK, bu alandaki girişimciler, start-up'lar ve teknoloji firmaları için de bir arayüz fonksiyonu görüyor. NÜKSAK, nükleer enerjiye yönelik yatırımların ve işbirliklerinin artmasına, ülkemizin bu sektörde daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır."

Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi'nin (SPIC) iştiraki Şangay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü (SNERDI) Uluslararası Projeler Başkanı Min Fei de birçok ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için nükleer enerji santralleri kurmayı planladığını söyledi.

Fei, bu ülkelerden biri olan Türkiye'nin inşa halindeki Akkuyu NGS ve diğer sahalarla yakın gelecekte nükleer enerjiye sahip hale geleceğini dile getirdi.

Türkiye'nin büyüyen ekonomisine ve artan enerji talebine dikkati çeken Fei, kısa süre önce verimli görüşmeler gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SPIC'in yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projelerinde işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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