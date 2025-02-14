Aksa Timi Profesyonel Afet Müdahale Gücü Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Timi Profesyonel Afet Müdahale Gücü Oldu

Kazancı Holding'in Aksa Arama Kurtarma Timi, AFAD akreditasyonu ile afetlere karşı hazırlık sağlıyor.

14.02.2025 11:47
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Kazancı Holding bünyesinde kurulan Aksa Arama Kurtarma Timi, aldığı akreditasyon ve sertifikalarla afetlere müdahalede profesyonel bir güç haline geldi. AFAD tarafından akredite edilen ilk holding ve enerji şirketinin timi, Türkiye'nin afetlere karşı hazırlık kapasitesine önemli bir katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazancı Holding Türkiye'nin deprem gerçeği ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin artışı karşısında harekete geçerek AFAD tarafından akredite edilen ilk holding ve enerji şirketi oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem, afetlere hazırlıklı olmanın ne denli hayati olduğunu bir kez daha gösterirken bu felaketin ardından harekete geçen Kazancı Holding, 27 gönüllü çalışanından oluşan Aksa Arama Kurtarma Timi'ni kurdu. Tim üyeleri, AFAD standartlarına uygun şekilde 10 gün süren teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in katılımıyla düzenlenen törende, tim üyeleri "Arama Kurtarma Timleri" sertifikalarını teslim aldı. Törene Kazancı Holding üst düzey yöneticileri de eşlik ederken, bu akreditasyonun holdingin afetlere karşı sürdürülebilir adımlarının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Tim ayrıca, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı bir törende daha sertifika ve patch'lerini aldı. AFAD'ın 81 ilden gönüllü ekiplerle düzenlediği etkinlikte yer alan Aksa Arama Kurtarma Timi, sahada hızlı organize olma becerisini pekiştirirken, ulusal düzeydeki iş birliklerini de güçlendirdi.

Şirket, Aksa Arama Kurtarma Timi'nin kurulması ve akreditasyon sürecinde olduğu gibi, afetlere hazırlık konusundaki tüm çalışmalarını "toplumsal sorumluluk" bilinciyle yürütüyor. 6 Şubat depreminden sonra sahada aktif rol alan tim, edindiği deneyimle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç anında halkın yanında olmaya hazır.

Tim'in aldığı sertifikalar ve AFAD'la ortak yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluğun ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Kazancı Holding, gönüllülük ruhunu merkeze alarak attığı her adımda, afetler karşısında daha dirençli bir toplum inşa etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Sağlık, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Timi Profesyonel Afet Müdahale Gücü Oldu - Son Dakika

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