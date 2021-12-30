Aksaray'da iş adamları bürokratlarla bir araya geldi

AKSARAY - Aksaray Ticaret Borsası, valilik ve belediye ortaklığında düzenlenen "Ortaköy İş Dünyası ile Buluşuyor" toplantısında işadamları bürokratlarla bir araya geldi.

Aksaray'ın yatırım, ticaret ve istihdamda gelişmesi için çeşitli etkinliklerle işadamlarıyla çeşitli programlar yapan Aksaray Ticaret Borsası, ilin en büyük ilçelerinden olan Ortaköy ilçesinde de "Ortaköy İş Dünyası ile Buluşuyor" programı düzenledi. Ticaret Borsası, Aksaray Valiliği, Ortaköy İlçe Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen programda, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve ilin tüm daire müdürleri eksiksiz katılım gösterdi. İşadamlarının ve ilçe esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, her soruna bir açıklık getirilerek yerinde çözüm üretildi.

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, geçmiş yıllarda Ortaköy ilçesine yapılan Tarım Ticaret Merkezine ek bir ticaret merkezi daha yapılacağı müjdesini verirken, ilçe organize sanayi bölgesinin de çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti. Amaçlarının il genelinde tüm sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturarak ilin hızla gelişmesini sağlamak olduğunu dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Aksaray ilinin en önemli ilçelerinden biri olan Ortaköy ilçemizde hakikaten girişimci ruhuyla yaptığı ticaret ve cesaretini öz güvenini ortaya koyarak ticaretini geliştiren, kendisini şehrin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp özellikle yem hammaddesinde, süt ve süt ürünleri imalatında başarıyla süslüyor. İlçemiz hakikaten yürekli, cesaretli ve girişimci ruhunu ortaya koyan insanlarla ticaretini geliştiren o topluluk işte burada. Yüreği memleket için çarpan, memleket sevdalısı arkadaşlarımız hep burada. Kentte ilçelerimiz içerisinde ticaretiyle, yaptığı her iş ve farkındalık projeleriyle Ortaköy ilçemiz kendisini ticarette maddi, manevi alanda ispat etmiştir. Organize sanayi bölgemizde çok kısa bir sürede onaylanacak ve ilçemizin hak ettiği sanayici değerine kavuşacaktır. Şu anda üretim yapan süt ve süt ürünlerindeki imalat yapan fabrikatörlerimizin bazı sıkıntıları var ama organize bölgesinin gelişmesiyle birlikte bu da bitecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilçe işadamları ve esnaf sorun ve sıkıntılarını dile getirdi. Konuya dair ilgili makam müdürleri Vali Aydoğdu'nun talimatıyla çözüm oraklı çalışmalar başlattı.